ДВА ТИЖНІ ПОСПІЛЬ КІРОВОГРАДЩИНА ПЕРЕБУВАЄ НА ПІКУ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА КОРОНАВІРУС

Сьогодні, 24 листопада, в Кіровоградській ОДА під час онлайн-наради з очільниками районів та територіальних громад головна державна санітарна лікарка області Надія Оперчук повідомила про поточну ситуацію із захворюваністю на коронавірус в області.

«За останні 2 тижні фіксувались найвищі показники захворюваності з початку епідемії на Кіровоградщині. На жаль, індикатор завантаженості ліжок з киснем щоденно зростає, наразі він складає 58,5%. Цей показник наближає нашу область до «помаранчевої» карантинної зони», – сказала Надія Оперчук.

Поки що Кіровоградщина разом з Тернопільською областю залишаються у «жовтій» зоні епідемічної небезпеки.

За словами Надії Оперчук, також зростає і показник летальних випадків, за останні два тижні щоденно реєструється від 7 до 14 померлих за добу.

«На сьогодні активних хворих в області 4081, із них дітей – 221. Вкотре наголошуємо на тому, що тільки вакцинація від коронавірусу – єдиний і надійний спосіб захистити себе від інфікування та важкого перебігу захворювання, в тому числі і летальності», – акцентувала Надія Оперчук.