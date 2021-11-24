МАТВЄЄВ: НАСНИЛОСЯ, ЩО «ШАХТАР» ПЕРЕМОЖЕ «ІНТЕР» 1:0

24-го листопада «гірники» проведуть у гостях поєдинок групового раунду Ліги чемпіонів з італійським грандом «Інтером».

Екс-гравець «Шахтаря» Олег Матвєєв в інтерв’ю прокоментував своє бачення, що може допомогти «гірникам» взяти гору над міланцями.

Нагадаємо, що матч «Інтер» – «Шахтар» розпочнеться 24-го листопада о 19.45. Популярна букмекерська контора Вінлайн вважає фаворитом гри міланську команду, на її перемогу можна поставити з коефіцієнтом 1.32, вікторія донецької команди йде за 8.8. Щоб зробити ставку просто та легко, слід завантажити Вінлайн додаток на смартфон.

Так, Матвєєв розповів, що йому приснилось, що «Шахтар» у цьому матчі зможе перемогти «Інтер» з кінцевим рахунком 1:0. Олег сподівається, що це був віщий сон.

«Гірники» потрапили у дуже не найкраще турнірне становище, оскільки у цьому протистоянні їх влаштує тільки перемога, яка ще може зберегти шанси на влучення в єврокубкову весну.

У цей важкий момент «гірникам» не зможуть допомогти такі гравці, як Алан Патрік та Ісмаїлі, але Матвєєв сподівається, що їм зможуть знайти рівноцінну заміну.

На погляд колишнього гравця донецького клубу, у майбутньому матчі багато що буде залежати від того, хто домінуватиме в опорній зоні та в надійності оборони. На кінець, Матвєєв додав, що цей поєдинок справді буде для «Шахтаря» як «фінальний».