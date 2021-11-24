«ДИНАМО» КИЇВ – «БАВАРІЯ»: ЧЕКАЄМО НА ВЕРХОВИЙ МАТЧ В УКРАЇНІ

23-го листопада відбудеться матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Київське «Динамо» на своєму полі зіграє з «Баварією».

Мюнхенців у вівторок цілком влаштує і нічия: вона дозволить їм гарантовано посісти перше місце у групі. Оборона баварців останнім часом дає збій, але самі вони в атаці мають реабілітуватися за фіаско минулого тижня. Популярна букмекерська контора Mostbet KZ вважає беззаперечним фаворитом матчу мюнхенську команду, її перемога оцінюється в 1.3, вікторія київської команди йде за 8.5, на нічию можна поставити з коефіцієнтом 5.3.

У суперечці за звання найсильнішої команди України київське «Динамо» та донецький «Шахтар» поки що йдуть врівень. В активі обох команд – по 35 очок після 14 матчів.

Але в Лізі чемпіонів справи у підопічних Мірчі Луческу поки що не складаються. У чотирьох турах динамівці набрали лише одне очко. Найгірше, на груповому етапі вони поки не забили жодного м’яча (різниця голів: 0-7). Теоретично команда ще може поборотися за вихід до Ліги Європи, але для цього потрібний позитивний результат у домашньому матчі з «Баварією».

Чемпіони Німеччини поки що розривають групу Е: чотири перемоги поспіль із загальним рахунком 17-2. Нагадаємо, у минулому матчі «червоні» розгромили киян із рахунком 5:0.

Але, слід зазначити, що «Баварія» почала періодично провалювати матчі, в яких, за ідеєю, мала впевнено перемагати. Один із таких стався минулого тижня в Аугсбурзі (2:1). Однойменний колектив чудово скористався своїми гольовими моментами на початку зустрічі, а гості так і не змогли провести фірмові темпові атаки у потрібній кількості.

Склалося враження, що футболісти «Баварії», які повернулися зі збірних, грали з аркуша, а головний тренер Юліан Нагельсманн зовсім не готувався до конкретного суперника. Не додає вболівальникам оптимізму і тимчасова відсутність у складі Йосуа Кімміха та Кінгслі Комана.