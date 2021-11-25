КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 25 ЛИСТОПАДА

«Ковідна» статистика області за останню добу: 191 особа захворіла, 136 одужали, 11 летальних випадків.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 25 листопада. За минулу добу провели 1061 ПЛР-тестування. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 237 досліджень ІФА та 354 дослідження на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

у Кропивницькому районі – 85 випадків (Знам’янка ТГ – 9, Бобринецька ТГ – 2, Суботцівська ТГ – 1, Кропивницька ТГ – 42, Великосеверинівська ТГ – 3, Соколівська ТГ – 3, Аджамська ТГ – 1, Новгородківська ТГ – 6, Долинська ТГ – 15, Кетрисанівська ТГ – 2, Компаніївська ТГ – 1);

у Голованівському районі – 7 випадків (Вільшанська ТГ – 7);

у Новоукраїнському районі – 55 випадків (Добровеличківська ТГ – 7, Новомиргородська ТГ – 11, Мар’янівська ТГ – 1, Новоукраїнська ТГ – 3, Помічнянська ТГ – 20, Глодоська ТГ – 3, Піщанобрідська ТГ – 2, Маловисківська ТГ – 6, Злинська ТГ – 2);

в Олександрійському районі – 44 випадки (Петрівська ТГ – 1, Олександрійська ТГ – 24, Приютівська ТГ – 3, Пантаївська ТГ – 3, Новопразька ТГ – 2, Світловодська ТГ – 9, Онуфріївська ТГ – 2).

Одужали від коронавірусу:

93 жителі Кропивницького району (Бобринецька ТГ – 2, Устинівська ТГ – 3, Кропивницька ТГ – 65, Олександрівська ТГ – 15, Соколівська ТГ – 1, Новгородківська ТГ – 1, Долинська ТГ – 3, Компаніївська ТГ – 3);

19 жителів Олександрійського району (Петрівська ТГ – 3, Олександрійська ТГ – 11, Пантаївська ТГ – 4, Світловодська ТГ – 1);

18 жителів Голованівського району (Вільшанська ТГ – 14, Гайворонська ТГ – 1, Благовіщенська ТГ – 3);

6 жителів Новоукраїнського району (Добровеличківська ТГ – 1, Смолінська ТГ – 1, Новоукраїнська ТГ – 4).

За останню добу зареєстровано 11 летальних випадків. Померли: 6 хворих з Кропивницького район -: 3 чоловіка віком 59, 66, 70 років та 2 жінки віком 36, 74 років з Кропивницької ТГ, 53-річна жінка з Катеринівської ТГ; 4 хворих з Голованівського району: 66-річна жінка та 73-річний чоловік з Гайворонської ТГ, 66-річна жінка та 67-річний чоловік з Новоархангельської ТГ; 55-річна жінка з Новопразької ТГ Олександрійського району.