КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 29 ЛИСТОПАДА

«Ковідна» статистика області за останню добу: 145 осіб захворіли, 104 одужали, 6 летальних випадків.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 29 листопада. За минулу добу провели 912 ПЛР-тестувань. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 24 дослідження ІФА та 161 дослідження на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

у Кропивницькому районі – 70 випадків (Катеринівська ТГ – 2, Бобринецька ТГ – 2, Кропивницька ТГ – 50, Олександрівська ТГ – 5, Соколівська ТГ – 2, Новгородківська ТГ – 1, Кетрисанівська ТГ – 2, Компаніївська ТГ – 6);

у Голованівському районі – 22 випадки (Голованівська ТГ – 1, Новоархангельська ТГ – 5, Побузька ТГ – 1, Гайворонська ТГ – 8, Надлацька ТГ – 2, Благовіщенська ТГ – 5);

у Новоукраїнському районі – 24 випадки (Новомиргородська ТГ – 7, Смоліська ТГ – 4, Помічнянська ТГ – 2, Піщанобрідська ТГ – 1, Маловисківська ТГ – 8, Злинська ТГ – 1, Тишківська ТГ – 1);

в Олександрійському районі – 29 випадків (Попельнастівська ТГ – 1, Петрівська ТГ – 3, Олександрійська ТГ – 14, Приютівська ТГ – 3, Пантаївська ТГ – 1, Новопразька ТГ – 4, Онуфріївська ТГ – 3).

Одужали від коронавірусу:

55 жителів Кропивницького району (Кропивницька ТГ – 39, Знам’янська ТГ – 1, Суботівська ТГ – 3, Первозванівська ТГ – 2, Соколівська ТГ – 2, Аджамська ТГ – 2, Новгородківська ТГ – 3, Кетрисанівська ТГ – 1, Компаніївська ТГ – 2);

17 жителів Олександрійського району (Петрівська ТГ – 1, Олександрійська ТГ – 5, Новопразька ТГ – 3, Світловодська ТГ – 6, Онуфрівська ТГ – 2);

10 жителів Голованівського району (Побузька ТГ – 1, Гайворонська ТГ – 3, Благовіщенська ТГ – 6);

22 жителі Новоукраїнського району (Добровеличківська ТГ – 1, Ганівська ТГ – 2, Новомиргородська ТГ – 2, Новоукраїнська ТГ – 6, Помічнянська ТГ – 6, Піщанобрідська ТГ – 1, Маловисківська ТГ – 2, Тишківська ТГ – 2).

За останню добу зареєстровано 6 летальних випадків, померли: 5 хворих з Кропивницького району: 78-річний чоловік і 54-річна жінка з Кропивницької ТГ, 58-річний чоловік з Компаніївської ТГ, 64-річний чоловік з Олександрівської ТГ та 70-річна жінка з Бобринецької ТГ; 71-річний чоловік з Рівнянської ТГ Новоукраїнського району.