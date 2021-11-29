ДОНЕЦЬКИЙ «ШАХТАР» З МІНІМАЛЬНИМ РАХУНКОМ ОБІГРАВ «ІНГУЛЕЦЬ» В УПЛ

У 16-му турі чемпіонату України «Інгулець» приймав донецький «Шахтар».

«Гірники» змогли здобути три очки, обігравши господарів з рахунком 1:0. Наступний матч донецького клубу запланований на 3 грудня проти «Львова». А «Інгулець» зіграє на виїзді з луганською «Зорею». Прочитати прогнози на ці та інші матчі, а також бути в курсі всіх актуальних новин спорту можна на порталі «ВсеПроСпорт».

Єдине взяття воріт на матчі «Шахтар» – «Інгулець» сталося на 32-й хвилині матчу, коли відбулася тонка передача низом у виконанні захисника «гірників» Додо, яка дійшла на правий фланг штрафного майданчика господарів, де півзахисник Тете прийняв м’яч і неперевершено пробив повз воротаря.

Підопічні Роберто Де Дзербі здобули вже шосту перемогу поспіль.

«Шахтар» у 16 ​​матчах набрав 41 очко і посідає 2-е місце в турнірній таблиці УПЛ, лише за додатковими показниками поступаючись київському «Динамо».

«Інгулець» у 15 матчах набрав 10 очок і розташовується на передостанньому, 15-му місці. Проте варто зазначити, що кіровоградці мають один матч у запасі.