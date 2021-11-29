МИТЕЦЬ НЕ ПОВИНЕН БУТИ ГОЛОДНИМ: KASTA.UA ПРОВОДИТЬ КОНКУРС ДЛЯ СТУДЕНТІВ УКРАЇНСЬКИХ ВИШІВ ТА ВИДІЛИТЬ 100 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ НА ПРИЗОВИЙ ФОНД

Талановиті студенти-відеомейкери, які мають своє бачення навколишнього оточення зможуть продемонструвати свої навички у конкурсі, який проводить маркетплейс Kasta.

Короткий опис проєкту: конкурс відеомейкерів серед студентів вишів та коледжів України, у межах якого студенти мають зняти коротке (до трьох-чотирьох хвилин) відео. Тема відео – “Мій виш та моє місто моїми очима”, у межах теми студентам треба зняти відео, у якому вони роблять відеопрезентацію про свій населений пункт (або той, у якому проживають під час навчання) та виші (спільно з куратором від кафедри/вишів).

У відео має бути креативно інтегрований прояв бренда Kasta без будь-яких комерційних закликів до дії/купівлі. Це може бути вплив технологій на можливість скорочення часу на купування, або якщо це невелике місто, у якому немає ТРЦ, як Kasta допомагає вирішувати питання з модними рішеннями. Тут усе залежить від фантазії та креативності студента та керівника.

Як повідомляє Гордон.юа, вибір переможців та оголошення результатів конкурсу відбудеться 10 січня 2022 року. Конкурс проводять на всій території України. Інформування учасників про умови та результати конкурсу відбудеться через оприлюднення інформації в мережі інтернет за посиланням на videomakers.com.ua. Запитання щодо проведення конкурсу необхідно надсилати на адресу videomakers@kasta.ua з темою листа “Конкурс вишів 2021”.

Важливо наголосити, що з метою забезпечення рівних умов змагальності учасниками можуть бути студенти та викладачі лише тих вищих навчальних закладів, які підтримали цей конкурс, тобто розмістили на своєму офіційному вебсайті оголошення про його проведення (пресреліз) та склад команд учасників, які мають намір узяти участь у конкурсі. Оголошення про склад команд учасників має бути посилання. В оголошенні про склад команд учасників має містити посилання на ці правила (на лендингу) та розміщуватися на вебсайті вищого навчального закладу до оголошення результатів конкурсу.

Призовий фонд становить 100 тис. грн, його розподілять так:

Винагорода за І місце:

студенту сума коштів на виплату становить 16 100 грн (загальна сума винагороди з урахуванням податків становить 20 тис. грн);

куратору сума коштів на виплату становить 16 100 грн (загальна сума винагороди з урахуванням податків становить 20 тис. грн).

Винагорода за ІІ місце:

студенту сума коштів на виплату становить 12 075 грн (загальна сума винагороди з урахуванням податків становить 15 тис. грн);

куратору сума коштів на виплату становить 12 075 грн (загальна сума винагороди з урахуванням податків становить 15 тис. грн).

Винагорода за ІІІ місце:

студенту сума коштів на виплату становить 8050 грн (загальна сума винагороди з урахуванням податків становить 10 тис. грн);

куратору сума коштів на виплату становить 8050 грн (загальна сума винагороди з урахуванням податків становить 10 тис. грн).

Винагорода за IV місце: