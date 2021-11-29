ВІКТОР КИРИЧЕНКО: «МИ ГОТОВІ ВИЙТИ НА ЛІДИРУЮЧІ ПОЗИЦІЇ В УКРАЇНІ ВЖЕ ПРОТЯГОМ РОКУ»

Директор ТОВ «ПОКЕРМАТЧ.ЮА» розповів про те, як працюватиме компанія в Україні, про ситуацію з ліцензуванням та серйозні амбіції на ринку.

Нагадаємо, спортивний покер офіційно визнаний спортом в Україні. Отже, покер мешкав у відносно спокійних умовах. Навіть проводилися офіційні спортивні змагання, а національна збірна з покеру двічі ставала чемпіоном світу. Тобто спортивний покер не підпадав під категорію азартних ігор. На порталі «Рейтинг Казино» розповіли, як грати в покер з друзями.

Слід зазначити, що важливо те, що в Україні отримала ліцензію компанія ТОВ «ПОКЕРМАТЧ.ЮА», яка буде працювати на українському ринку.

Як зазначив директор компанії, вони намагатимуться створити повноцінне ком’юніті навколо PokerMatch Ukraine, адже важливо, щоб гравцям було цікаво та комфортно з ними.

Компанія виходить з позиції, що потрібно максимально донести до аудиторії розуміння, що покер – це спорт. Що твій успіх у грі залежить від твоїх навичок, а не від фортуни. Також директор розповів, що вони планують організовувати власні заходи, в яких основну увагу буде приділено навчанню спортивного покеру.

На кінець Кириченко додав, що Покерматч готує багато цікавих акцій та івентів, у тому числі й спільні масштабні проекти із представниками інших видів спорту.