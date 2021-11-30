КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 30 ЛИСТОПАДА

«Ковідна» статистика області за останню добу: 178 осіб захворіли, 169 одужали, 10 летальних випадків.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 30 листопада. За минулу добу провели 826 ПЛР-тестувань. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 147 досліджень ІФА та 174 дослідження на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

у Кропивницькому районі – 108 випадків (Знам’янка ТГ – 17, Катеринівська ТГ – 3, Бобринецька ТГ – 6, Устинівська ТГ – 1, Суботцівська ТГ – 6, Кропивницька ТГ – 38, Великосеверинівська ТГ – 2, Дмитрівська ТГ – 3, Первозванівська ТГ – 16, Соколівська ТГ – 2, Аджамська ТГ – 7, Новгородківська ТГ – 3, Кетрисанівська ТГ – 3, Компаніївська ТГ – 1);

у Голованівському районі – 16 випадків (Вільшанська ТГ – 15, Перегонівська ТГ – 1);

у Новоукраїнському районі – 23 випадки (Добровеличківська ТГ – 3, Новомиргородська ТГ – 1, Новоукраїнська ТГ – 9, Рівнянська ТГ – 1, Піщанобрідська ТГ – 5, Злинська ТГ – 2, Тишківська ТГ – 3);

в Олександрійському районі – 31 випадок (Попельнастівська ТГ – 1, Петрівська ТГ – 7, Олександрійська ТГ – 15, Приютівська ТГ – 1, Новопразька ТГ – 5, Онуфріївська ТГ – 2).

Одужали від коронавірусу:

132 жителі Кропивницького району (Кропивницька ТГ – 76, Знам’янська ТГ – 10, Бобринецька ТГ – 7, Суботівська ТГ – 3, Дмитрівська ТГ – 1, Новгородківська ТГ – 8, Долинська ТГ – 8, Кетрисанівська ТГ – 11, Компаніївська ТГ – 8);

10 жителів Олександрійського району (Приютівська ТГ – 6, Світловодська ТГ – 4);

19 жителів Голованівського району (Заваллівська ТГ – 7, Гайворонська ТГ – 6, Благовіщенська ТГ – 6);

8 жителів Новоукраїнського району (Добровеличківська ТГ – 1).

За останню добу зареєстровано 10 летальних випадків, померли: 7 хворих з Кропивницького району: 5 мешканців Кропивницької ТГ (5 жінок віком 63, 66, 68, 73, 75 років та 81-річний чоловік) і 56-річний чоловік із Долинської ТГ; 2 хворих з Новоукраїнського району: 51-річний чоловік з Добровеличківської ТГ та 46-річна жінка із Злинської ТГ; 67-річна із Світловодської ТГ Олександрійського району.