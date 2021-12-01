КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 1 ГРУДНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу:135 осіб захворіли, 146 одужали, 13 летальних випадків.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 1 грудня. За минулу добу провели 1337 ПЛР-тестувань. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 238 досліджень ІФА та 294 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

у Кропивницькому районі – 91 випадок (Катеринівська ТГ – 4, Устинівська ТГ – 3, Суботцівська ТГ – 2, Кропивницька ТГ – 75, Соколівська ТГ – 2, Новгородківська ТГ – 1, Компаніївська ТГ – 4);

у Голованівському районі – 11 випадків (Вільшанська ТГ – 1, Новоархангельська ТГ – 7, Побузька ТГ – 1, Підвисоцька ТГ – 2);

у Новоукраїнському районі – 16 випадків (Новомиргородська ТГ – 1, Смолінська ТГ – 10, Мар’янівська ТГ – 1, Рівнянська ТГ – 3, Помічнянська ТГ – 1);

в Олександрійському районі – 17 випадків (Великоандрусівська ТГ – 6, Світловодська ТГ – 11).

Одужали від коронавірусу:

54 жителі Кропивницького району (Кропивницька ТГ – 24, Знам’янська ТГ – 6, Бобринецька ТГ – 2, Устинівська ТГ – 12, Суботівська ТГ – 3, Олександрівська ТГ – 1, Великосеверинівська ТГ – 1, Первозванівська ТГ – 1, Соколівська ТГ – 1, Новгородківська ТГ – 1, Кетрисанівська ТГ – 1, Компаніївська ТГ – 1);

27 жителів Олександрійського району (Олександрійська ТГ – 17, Приютівська ТГ – 3, Новопразька ТГ – 5, Онуфріївська ТГ – 2); 38 жителів Голованівського району (Голованівська ТГ – 3, Вільшанська ТГ – 9, Новоархангельська ТГ – 9, Побузька ТГ – 8, Перегонівська ТГ – 2, Благовіщенська ТГ – 7); 27 жителів Новоукраїнського району (Добровеличківська ТГ – 2, Новомиргородська ТГ – 2, Смолінська ТГ – 5, Мар’янівська ТГ – 1, Новоукраїнська ТГ – 1, Помічнянська ТГ – 13, Піщонобрідська ТГ – 2, Тишківська ТГ – 1).

За останню добу зареєстровано 13 летальних випадків, померли:

6 хворих з Кропивницького району: 67-річна жінка з Кропивницької ТГ, 2 жінки віком 66 та 74 роки з Соколівської ТГ, 73-річний чоловік з Великосеверинівської ТГ, 63-річний чоловік та 69-річна жінка з Долинської ТГ;

4 хворих з Новоукраїнського району: 70-річний чоловік з Новоукраїнської ТГ, 79-річна жінка з Помічнянської ТГ, 60-річний чоловік з Піщанобрідської ТГ та 73-річна жінка з Новомиргородської ТГ;

3 жінки віком 46, 62, та 68 років з Олександрійської ТГ Олександрійського району.