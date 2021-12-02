ДВІ СЕСІЇ, ДВІ РАДИ: ЩО ВИРІШИЛИ ДЕПУТАТИ?

Кінець листопада і початок грудня – гаряча пора для депутатів місцевих рад. Адже в цей період треба розподілити бюджетні залишки, ухвалити новий кошторис, закінчити заплановані проєкти і затвердити нові програми. Тож чергові засідання провели депутати міської ради обласного центру, а також обласна рада. Чому в міськраді говорили про насильство, які об’єкти в обласному центрі планують реконструювати і чому оголошена на півгодини перерва на засіданні облради затягнулася на три дні – розповідає «Народне слово».

Кропивницький: субвенції, податки та насильство

Щорічно з 25 листопада до 10 грудня триває Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства». Її мета – привернути увагу суспільства до проблем подолання насильства у сім’ї, жорстокого поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми та захисту прав жінок. Символом акції є помаранчевий колір. Тож не дивно, що депутати і депутатки Кропивницького, яких на восьмій сесії зареєструвалося 27 із 43, прийшли з помаранчевими символами акції. Ініціатива підтримки акції йшла від міжфракційного об’єднання «Рівні можливості». – Навесні Кропивницький та ще 14 міст України долучилися до проєкту Фонду народонаселення ООН «Міста і громади,вільні від домашнього насильства» та отримав субвенцію з державного бюджету на створення спеціалізованих служб у розмірі 4 мільйона 430 тисяч гривень, – розповіла співголова МФО Катерина Колтунова.

Тому міські депутати і депутатки на засіданні підтримали звернення до президента, парламенту і уряду щодо ратифікації Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами, або – як її ще називають – Стамбульської конвенції. У зверненні нагадують, що протягом 2021 року в Україні зафіксували понад 200 000 звернень з приводу домашнього насильства. І саме конвенція є задекларованим документом по боротьбі з домашнім насиллям. Він забезпечує низку комплексних заходів із запобігання та протидії насильству над жінками та домашньому насильству, які імплементуються у законодавство. Україна підписала Стамбульську конвенцію ще у 2011 році, але досі не ратифікувала.

Перед тим, як приступити до порядку денного, депутати заслухали виступи громадян. В одному з них представник громадської організації «Фopтeця» Ігop Лісoвий закликав міську раду звернутися до керівництва держави щодо того, щоб відтермінувати ввeдeння з 2022 року в дію peєстpaтopів poзpaхункoвих oпepaцій для плaтників єдинoгo пoдaтку. Йдеться про зaкoн Укpaїни «Пpo внeсeння змін дo Пoдaткoвoгo кoдeксу Укpaїни щoдo дeтінізaції poзpaхунків у сфepі тopгівлі і пoслуг».

– Тaкe відтepмінувaння послугує зpoстaнню дoвіpи між влaдoю тa суспільствoм, тoді як зaтягувaння цьoгo пpoцeсу будe спpияти лишe зaгoстpeнню суспільнoї нaпpуги тa підсиленню протестних настроїв серед представників мaлoгo тa мікpoбізнeсу, – йдeться у тeксті звepнeння.

Депутати дослухалися та підтримали відповідне звернення.

Та перші ж питання порядку денного стосувалися фінансових питань. Так, депутати Кропивницької міськради вирішили використати кошти з резервного фонду міста і насамперед – на медичну сферу, адже в світі набирає обертів нова хвиля захворювань на ковід. Так, управлінню охорони здоров’я з нього видали додаткові 1,4 мільйона гривень, за рахунок яких мають придбати апарати високопотокової неінвазивної вентиляції легень. Ці апарати встановлять у центральній міській лікарні на Фортечних Валах, де власне і розташована база лікування пацієнтів з COVID-19. КНП «Міська лікарня швидкої медичної допомоги» отримала 2,7 мільйонів гривень на ремонт приймального відділення.

Окремим питанням порядку денного були виплати компенсацій. Про це розповіла очільниця фінансового управління міста Любов Бочкова:

– Запропонували залучити додаткові субвенції з державного бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання житлових приміщень для деяких категорій осіб. Йдеться про суму у 2,4 мільйона гривень. Вони будуть направлені на придбання житла для однієї особи з інвалідністю ІІ групи з числа учасників бойових дій на території інших держав у сумі 1,4 мільйона гривень, внутрішньо переміщеній особі, яка брала безпосередню участь в АТО – 914,3 тисяч гривень та для двох сімей загиблих учасників АТО та однієї людини з інвалідністю ІІ групи – 140 100 гривень.

Крім того, місто Кропивницький отримало субвенцію з обласного на суму в 1,2 мільйони гривень. Ці гроші використають для виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації землі Кропивницької міської територіальної громади.

Декілька десятків інших питань порядку денного стосувалися ухвалення різних програм на 2022-2024 роки та питання щодо регулювання земельних відносин. Так, наприклад, комунaльне підприємство міста «Блaгоустрій» отримало на баланс дві земельні ділянки. Одна з них – це той самий старий і давно не діючий фонтан «Пантери», де місто планує зробити сквер «Фонтaнний».

Друга ділянка площею 51,7460 гектар є лісовий масив біля Озерної Балки, який містяни прозвали Шервудом. Згідно з документами, тут «Благоустрій» має обслуговувати лісопарк «Бєляєвський».

Зірвана сесія обласної ради

Сесія обласної ради, яка відбулася 30 листопада, також розпочалася з гендерних питань. Так, голова ради Сергій Шульга оголосив про нове міжфракційне об’єднання «Рівні можливості», яке має на меті відстоювати врахування рівних можливостей для чоловіків і жінок при прийнятті рішень депутатами, боротися із суспільними гендерними стереотипами в політиці тощо. До складу МФО увійшли Валентина Снісаренко, Андрій Табачук та Ганна Суркова з фракції «Батьківщина», Анастасія Мусатенко з «Європейської солідарності», Євгенія Ніколаєва з «Радикальної партії» та представниця «Слуги народу» Вікторія Безфамільна.

Перші вісім із 22 питань порядку денного стосувалися змін і затверджень різноманітних обласних програм. Депутат підтримали зміни до програми розвитку агропромкомплексу на 2018-2023 роки, яка передбачає виділення 13 мільйонів 800 тисяч гривень у 2022 році. В області з’явилася нова програма національно-патріотичного виховання, яка коштуватиме обласному бюджету трохи більше восьми мільйонів гривень у наступні шість років.

– Багато новітніх проєктів запропонували громадські організації. Нам не вистачає гарного телевізійного продукту, який популяризував би Збройні Сили України, наших захисників граними прикладами. Добре, що в нас з’явилася вистава «Іду за вас» і її телеверсія. В програмі є і пропозиція волонтерів робити екскурсійні тури для дітей з усієї області, щоб вони приїжджали в Кропивницький, відвідували музеї, зокрема в і третьому полку, спілкувалися із захисниками у госпіталі, – розповів заступник голови облради Дмитро Лінько.

Ще однією програмою на 2022-2027 роки передбачалися заходи для розвитку туризму. Та третє питання порядку денного обласні обранці не підтримали. Все через передбачені програмою заходи, які передбачають скупчення людей, що може бути неможливим через триваючу пандемію COVID-19.

А ось програму утеплення багатоквартирних будинків депутати Кіровоградської ради ухвалили. Йдеться про підтримку енергомодернізації житлових будинків об’єднань співвласників багатоквартирних будинків Кіровоградської області на 2022-2023 роки. Вона передбачає надання фінансової підтримки об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) на енергомодернізацію у житлових будинках, які беруть участь у держпрограмі Фонду енергоефективності. Загальний обсяг фінансів на програму складає 7 мільйонів обласного бюджету.

На розвиток освіти в області у 2022 році планують витратити 18,5 мільйонів гривень. Програма має два етапи – з 2022 до 2024 року та 2025-2027 роки. Вони включають заходи не тільки в дошкільній, шкільній і профосвіті, а й у вищій, освіті для дорослих та інклюзивності процесу навчання. Загалом програма розвитку освіти в області на період до 2027 року передбачає використання 2 мільярдів 677 мільйонів гривень з різних джерел фінансування.

Та коли порядок денний сягнув питання про бюджет – в сесійній залі депутати розділилися. Спочатку виступив лікар-онколог, депутат Костянтин Яриніч і закликав ухвалити зміни до бюджету, щоб дати змогу купити в обласний онкодиспансер техніку для опромінення, що необхідно для лікування людей.

– Сьогодні був останній день, остання можливість придбати техніку. Я маю укладати договір, а якщо гроші не виділені, то ніякого договору я підписати не можу і всі торги є юридично не підтвердженими. Ми втрачаємо можливість заключити пакети медичної допомоги, і на Кіровоградщині не буде існувати променева терапія, – сказав він.

Депутат додав, що без бюджетних рішень з 1 січня 2022 року пацієнти онкодиспансеру не зможуть отримати пакет безкоштовних послуг, а 170 працівників медичного персоналу доведеться скоротити.

Але бюджетне питання порядку денного не було ухвалено, бо не набрало необхідної кількості голосів. Від голосування утрималися вісім «Слуг народу», п’ять депутатів з «Опозиційної платформи – за життя», і двоє з «Радикальної партії». Проти змін до обласного кошторису проголосували четверо депутатів з пропрезидентської партії, по одному з «ОПЗЖ» і «Пропозиції», і двоє «радикалів». Після тривалих дискусій сесію вирішили призупинити на перерву, яка мала закінчитися о 14:00. Та одна частина депутатів вирішила перенести сесію на інший день – таку пропозицію озвучив «Слуга народу» Ігор Волков, пояснивши це «необхідно для додаткових консультацій у питанні змін до бюджету». Інша частина почала наполягати на продовженні засідання, щоб ухвалити необхідні питання, термін яких вже піджимав. Так, за проведення сесії 30 листопада виступили 27 депутаток і депутатів із 50 тих, хто зареєструвався, і відповідне звернення з підписами направили голові ради. Проте попри звернення більшості присутніх депутатів, Сергій Шульга переніс засідання. Перерву у роботі сесії Кіровоградської обласної ради оголошено до п’ятниці, 3 грудня.

Ірина ТРЕБУНСЬКИХ