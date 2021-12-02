ДУМКИ З ПРИВОДУ. “ПІДЙОМ-ПЕРЕВОРОТ”

Ну як вам державний переворот, анонсований президентом Зеленським? Що це взагалі було, хтось зрозумів? Чи це питання вже не до політиків чи політологів, а скоріше до психіатрів? Вся ця історія нагадує улюблену вправу підлітків на турніку – підйом-переворот. Рівень той самий.

Про те, що у Зеленського негаразди з Ахметовим, відомо давно. Справа у тарифах на «зелену» електроенергію, і не тільки. На телеканалах Ахметова, в першу чергу на шоу Савіка Шустера, раніше лояльних до очільника держави, тепер йому непереливки. Журналіст Дмитро Гордон разом з доктором Комаровським відверто глузують з Володимира Олександровича. Тут ще й Конституційний відправив Зеленського у відвертий «ігнор», відмовивши призначати двох суддів за квотою президента.

Вчора,1 грудня, у Києві було чимало акцій підприємців та інших. Але до перевороту там, як до Місяця. Ніхто шини не палив, будівлі не штурмував по-справжньому. І взагалі, у Києві щодня якісь такі акції відбуваються, і ніхто про перевороти не каже.

Взагалі, даремно Володимир Олександрович пішов війною на Ріната Леонідовича. Геть не факт, що випускник 95-го кварталу переможе найбагатшу людину країні, на підприємствах якого працює людей набагато більше, ніж, наприклад, службовців в Національній гвардії та СБУ разом узятих. От якщо колишній хазяїн Донбасу виведе на вулиці свою армію, хоча б і трудову, то владі мало не здасться.

А якщо навіть на кілька днів Ахметов зупинить свої підприємства, то збитки будуть не тільки у олігарха. Бюджет усієї України суттєво постраждає! Це не до снаги хлопцям з Кривого Рогу супротивник.

А ще президенти так себе не ведуть. Краще олівці ламати на прес-конференції в Ростові, бути злим, аніж смішним. Але, схоже, перефразовуючи старий вислів, людина може вийти з «Кварталу», але «Квартал» з людини – ні.

Пам’ятаєте телевізійну заставку перед усіма програмами чи серіалами «95-го кварталу»? Там чоловічок корчиться на турніку, намагаючись зробити підйом переворотом. Тільки тепер, в ці дні, став зрозумілим таємний сенс цієї заставки. З комедій та концертів ця заставка переноситься у реальне життя. Поки не зрозуміло, хто там на турніку – може, якийсь Єрмак. А може, ні.

Геннадій РИБЧЕНКОВ