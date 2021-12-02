КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 2 ГРУДНЯ

«Ковідна» статистика області за останню добу: 183 особи захворіли, 141одужала, 12 летальних випадків.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 2 грудня. За минулу добу провели 1184 ПЛР-тестувань. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 141 дослідження ІФА та 175 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

у Кропивницькому районі – 63 випадки (Знам’янка ТГ – 5, Катеринівська ТГ – 1, Бобринецька ТГ – 5, Устинівська ТГ – 15, Суботцівська ТГ – 1, Кропивницька ТГ – 13, Олександрівська ТГ – 1, Великосеверинівська ТГ – 1, Дмитрівська ТГ – 1, Первозванівська ТГ – 1, Соколівська ТГ – 2, Новгородківська ТГ – 4, Долинська ТГ – 13);

у Голованівському районі – 6 випадків (Вільшанська ТГ – 5, Благовіщенська ТГ – 1);

у Новоукраїнському районі – 57 випадків (Добровеличківська ТГ – 3, Ганівська ТГ – 1, Новомиргородська ТГ – 18, Смолінська ТГ – 2, Мар’янівська ТГ – 2, Новоукраїнська ТГ – 8, Помічнянська ТГ – 8, Маловисківська ТГ – 5, Тишківська ТГ – 10);

в Олександрійському районі – 57 випадків (Попельнастівська ТГ – 2, Петрівська ТГ – 1, Олександрійська ТГ – 28, Приютівська ТГ – 4, Пантаївська ТГ – 1, Новопразька ТГ – 3, Світловодська ТГ – 11, Онуфріївська ТГ – 7).

Одужали від коронавірусу:

66 жителів Кропивницького району (Кропивницька ТГ – 35, Знам’янська ТГ – 9, Бобринецька ТГ – 1, Суботівська ТГ – 3, Олександрівська ТГ – 12, Долинська ТГ – 1, Кетрисанівська ТГ – 1, Компаніївська ТГ – 4);

30 жителів Олександрійського району (Попельнастівська ТГ – 3, Олександрійська ТГ – 14, Приютівська ТГ – 6, Світловодська ТГ – 4, Онуфріївська ТГ – 3);

5 жителів Голованівського району (Новоархангельська ТГ – 1, Гайворонська ТГ – 2, Благовіщенська ТГ – 2);

40 жителів Новоукраїнського району (Добровеличківська ТГ – 3, Новомиргородська ТГ – 18, Смолінська ТГ – 2, Новоукраїнська ТГ – 5, Рівнянська ТГ – 1, Піщанобрідська ТГ – 5, Маловисківська ТГ – 5, Злинська ТГ – 1).

За останню добу зареєстровано 12 летальних випадків, померли: – 5 хворих з Кропивницької ТГ Кропивницького району: 2 жінки віком 71 рік, одна 61-річна жінка та 2 чоловіка віком 59 та 82 роки; – 2 хворих з Новомиргородської ТГ Новоукраїнського району: 71-річний чоловік та 74-річна жінка; – 5 хворих з Олександрійського району: 2 чоловіка віком 67 та 71 рік з Онуфріївської ТГ, 75-річний чоловік зі Світловодської ТГ, 62-річна жінка з Приютівської ТГ та 63-річний чоловік з Великоандрусівської ТГ.