КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 3 ГРУДНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу:151 особа захворіла, 132 одужали, 9 летальних випадків.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 3 грудня. За минулу добу провели 1150 ПЛР-тестувань. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 501 дослідження ІФА та 232 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

у Кропивницькому районі – 51 випадок (Катеринівська ТГ – 2, Суботцівська ТГ – 1, Кропивницька ТГ – 30, Олександрівська ТГ – 5, Дмитрівська ТГ – 1, Соколівська ТГ – 2, Аджамська ТГ – 10);

у Голованівському районі – 11 випадків (Новоархангельська ТГ – 8, Надлацька ТГ – 1, Благовіщенська ТГ – 2);

у Новоукраїнському районі – 37 випадків (Новомиргородська ТГ – 22, Смолінська ТГ – 11, Мар’янівська ТГ – 1, Новоукраїнська ТГ – 2, Помічнянська ТГ – 1);

в Олександрійському районі – 52 випадки (Петрівська ТГ – 12, Олександрійська ТГ – 17, Пантаївська ТГ – 1, Світловодська ТГ – 14, Онуфріївська ТГ – 8).

Одужали від коронавірусу:

81 жителі Кропивницького району (Кропивницька ТГ – 74, Знам’янська ТГ – 1, Суботівська ТГ – 1, Олександрівська ТГ – 2, Кетрисанівська ТГ – 1, Компаніївська ТГ – 2);

27 жителів Олександрійського району (Олександрійська ТГ – 12, Приютівська ТГ – 3, Новопразька ТГ – 1, Світловодська ТГ – 2, Онуфріївська ТГ – 9);

4 жителі Голованівського району (Новоархангельська ТГ – 4);

20 жителів Новоукраїнського району (Добровеличківська ТГ – 1, Новомиргородська ТГ – 8, Смолінська ТГ – 5, Новоукраїнська ТГ – 3, Маловисківська ТГ – 1, Тишнівська ТГ – 2).

За останню добу зареєстровано 9 летальних випадків, померли:

– 4 хворих з Кропивницького району: 60-річна жінка та 84-річний чоловік з Компаніївської ТГ, 62-річний з Новгородківської ТГ, 75-річна жінка з Великосеверинівської ТГ;

– 3 хворих з Новоукраїнського району: 72-річна жінка з Новоукраїнської ТГ, 47-річний чоловік з Маловисківської ТГ та 80-річна жінка з Новомиргородської ТГ;

– 52-річний чоловік з Новопразької ТГ Олександрійського району;

– 53-річний чоловік з Гайворонської ТГ Голованівського району.