КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 6 ГРУДНЯ

«Ковідна» статистика області за останню добу: 117 осіб захворіли, 21 одужала, 5 летальних випадків.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 6 грудня. За минулу добу провели 1040 ПЛР-тестувань. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 18 досліджень ІФА та 139 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

у Кропивницькому районі –37 випадків (Катеринівська ТГ – 1, Бобринецька ТГ – 1, Кропивницька ТГ – 28, Олександрівська ТГ – 3, Новгородківська ТГ – 1, Долинська ТГ – 1, Компаніївська ТГ – 2);

у Голованівському районі – 6 випадків (Гайворонська ТГ – 5, Благовіщенська ТГ – 1);

у Новоукраїнському районі – 14 випадків (Новомиргородська ТГ – 14);

в Олександрійському районі – 60 випадків (Олександрійська ТГ – 14, Великоандрусівська ТГ – 4, Світловодська ТГ – 40, Онуфріївська ТГ – 2).

Одужали від коронавірусу:

10 жителів Кропивницького району (Кропивницька ТГ – 10);

9 жителів Олександрійського району (Олександрійська ТГ – 9);

2 жителі Новоукраїнського району (Добровеличківська ТГ – 1, Смолінська ТГ – 1).

За останню добу зареєстровано 5 летальних випадків, померли:

– 4хворих з Кропивницького району: 81-річний чоловік з Знам’янської ТГ, 2 чоловіка віком 52 та 67 років і 68-річна жінка з Кропивницької ТГ;

– 71-річний чоловік з Новомиргородської ТГ Новоукраїнського району.