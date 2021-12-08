КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 8 ГРУДНЯ

«Ковідна» статистика області за останню добу: 137 осіб захворіли, 191 одужала, 10 летальних випадків.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 8 грудня. За минулу добу провели 1067 ПЛР-тестувань. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 270 досліджень ІФА та 234 дослідження на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

у Кропивницькому районі – 77 випадків (Знам’янка ТГ – 3, Устинівська ТГ – 1, Суботцівська ТГ – 2, Кропивницька ТГ – 64, Олександрівська ТГ – 1, Дмитрівська ТГ – 1, Первозванівська ТГ – 1, Аджамська ТГ – 1, Новгородківська ТГ – 1, Компаніївська ТГ – 2);

у Голованівському районі – 14 випадків (Заваллівська ТГ – 1, Вільшанська ТГ – 1, Новоархангельська ТГ – 9, Побузька ТГ – 1, Підвисоцька ТГ – 1, Надлацька ТГ – 1);

у Новоукраїнському районі – 33 випадків (Новомиргородська ТГ – 2, Смолінська ТГ – 7, Мар’янівська ТГ – 2, Новоукраїнська ТГ – 6, Рівнянська ТГ – 5, Помічнянська ТГ – 1, Маловисківська ТГ – 10);

в Олександрійському районі – 13 випадки (Петрівська ТГ – 2, Олександрійська ТГ – 3, Світловодська ТГ – 8).

Одужали від коронавірусу:

120 жителі Кропивницького району (Кропивницька ТГ – 43, Знам’янська ТГ – 6, Катеринівська ТГ – 1, Бобринецька ТГ – 11, Устинівська ТГ – 14, Суботівська ТГ – 2, Олександрівська ТГ – 1, Первозванівська ТГ – 8, Соколівська ТГ – 1, Новгородківська ТГ – 2, Долинська ТГ – 13, Кетрисанівська ТГ – 16, Компаніївська ТГ – 2);

8 жителів Олександрійського району (Олександрійська ТГ – 5, Пантаївська ТГ – 1, Світловодська ТГ – 1, Онуфріївська ТГ – 1);

47 жителів Голованівського району (Голованівська ТГ – 12, Заваллівська ТГ – 2, Вільшанська ТГ – 5, Новоархангельська ТГ – 12, Побузька ТГ – 10, Гайворонська ТГ – 3, Перегонівська ТГ – 1, Підвисоцька ТГ – 1, Надлацька ТГ – 1);

16 жителів Новоукраїнського району (Добровеличківська ТГ – 6, Новомиргородська ТГ – 1, Смолінська ТГ – 2, Мар’янівська ТГ – 1, Рівнянська ТГ – 2, Помічнянська ТГ – 1, Маловисківська ТГ – 2, Злинська ТГ – 1).

За останню добу зареєстровано 10 летальних випадків, померли:

6 хворих з Кропивницького району: 5 мешканців Кропивницької ТГ – 3 жінки віком 69, 73 та 95, 2 чоловіка – 68 та 83 роки, 73-річна жінка Олександрівської ТГ;

– 2 хворих з Олександрійського району: 55-річна жінка з Онуфріївської ТГ та 69-річний чоловік з Олександрійської ТГ;

– 2 хворих з Голованівського району: 49-річний чоловік з Гайворонської ТГ та 70-річна жінка з Новоукраїнської ТГ.