НА КІРОВОГРАДЩИНІ З 1 ВЕРЕСНЯ 343 УЧНІВ ЗАХВОРІЛИ НА КОРОНАВІРУС

На Кіровоградщині з 1 вересня зареєстровано 343 захворілих, серед них 7 нових та 145 працівники освітніх закладів, серед них 2 випадки за останню добу.

Про це повідомила головна державна санітарна лікарка області Надія Оперчук.

За її словами, на самоізоляції з початку навчального року знаходиться 3245 учнів та 69 працівників освітніх закладів. З початку нового навчального року в 129 школах, 26 вишах та 31 закладі дошкільної освіти були запроваджені карантинні заходи, з них у 21 закладі загальної середньої освіти, 4 вишах та 5 садочках вони досі тривають.