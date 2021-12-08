СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА КІРОВОГРАДЩИНІ СКЛАДАЄ 10940 ГРИВЕНЬ

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника в області станом у січні-жовтні 2021 року збільшилась у порівнянні з відповідним періодом 2020 року на 16,5% і склала 10940 гривень.

Про це повідомила директорка департаменту економічного розвитку та торгівлі облдержадміністрації Світлана Соломаха.

«Середня зарплата працівника у сільському господарстві становить 10264 гривні, у промисловості – 11387 гривень, в оптовій, роздрібній торгівлі, ремонті автотранспортних засобів – 9776 гривень, в освіті – 10525 гривень, в охороні здоров’я – 10250 гривень», – уточнила Світлана Соломаха.