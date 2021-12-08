«БЕНФІКА» – «ДИНАМО» КИЇВ: ПРОГНОЗ НА МАТЧ 6-ГО ТУРУ ЛІГИ ЧЕМПІОНІВ

8-го грудня відбудеться матч 6-го туру Ліги чемпіонів «Бенфіка» – «Динамо» Київ.

Букмекери віддають перевагу господарям поля. Ймовірність їхньої перемоги в БК Winline оцінюється у 1,63, у той час як виграш гостей котирується у 4,7. На нічию можна влаштуватися за 4,5. На сайті ODDS.RU можна дізнатися, як отримати від БК Winline бонус за реєстрацію

У 13 турах чемпіонату Португалії «Бенфіка» розписала панно таких результатів: 10 перемог, одна нічия та дві поразки за загальної різниці забитих та пропущених м’ячів 35-10. Такий виступ відповідає третьому рядку турнірної таблиці.

У Лізі чемпіонів команда Жоржі Жезуша розписує панно таких результатів: перемога, дві нічиї та дві поразки. Різниця голів розсипалася цифрами 5-9. Такий виступ відповідає третій позиції. Від другого місця «Бенфіка» знаходиться на відстані двох очок.

У внутрішньому чемпіонаті «Динамо» знаходиться на другому місці з 44 балами в активі: 14 перемог, дві нічиї та одна поразка. Колектив Мірчі Луческу розгорнув атаку, яка втілилася у 46 голів, і не зміг зупинити вісім результативних випадів опонентів.

У Лізі чемпіонів «Динамо» страждає. У п’яти турах київський колектив розжився лише одним балом. Різниця голів оформилася значеннями один забитий та дев’ять пропущених.

Звісно, ​​«Бенфіка» беззастережний лідер цього протистояння. У команди Жоржі Жезуша ще є шанс зачепитися за друге місце, «Динамо» вже не зрушить з останнього рядка. Та й розглядаючи із загальних позицій – «Бенфіка», безумовно, сильніша за свого суперника.