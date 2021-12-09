КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 9 ГРУДНЯ

«Ковідна» статистика області за останню добу: 139 осіб захворіли, 196 одужали, 10 летальних випадків.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 9 грудня. За минулу добу провели 1067 ПЛР-тестувань. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 34 дослідження ІФА та 159 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

у Кропивницькому районі – 68 випадків (Знам’янка ТГ – 1, Катеринівська ТГ – 5, Устинівська ТГ – 3, Суботцівська ТГ – 1, Кропивницька ТГ – 49, Олександрівська ТГ – 2, Первозванівська ТГ – 2, Новгородківська ТГ – 1, Кетрисанівська ТГ – 1, Компаніївська ТГ – 3);

у Голованівському районі – 4 випадки (Новоархангельська ТГ – 2, Надлацька ТГ – 1, Благовіщенська ТГ – 1);

у Новоукраїнському районі – 33 випадки (Ганівська ТГ – 1, Новомиргородська ТГ – 16, Смолінська ТГ – 12, Рівнянська ТГ – 1, Помічнянська ТГ – 2, Маловисківська ТГ – 1);

в Олександрійському районі – 34 випадки (Попельнастівська ТГ – 1, Петрівська ТГ – 1, Олександрійська ТГ – 16, Великоандрусівська ТГ – 1, Приютівська ТГ – 4, Новопразька ТГ – 2, Світловодська ТГ – 9).

Одужали від коронавірусу:

152 жителі Кропивницького району (Кропивницька ТГ – 71, Знам’янська ТГ – 56, Олександрівська ТГ – 5, Гурівська ТГ – 1, Долинська ТГ – 19);

19 жителів Олександрійського району (Олександрійська ТГ – 10, Приютівська ТГ – 1, Світловодська ТГ – 5, Онуфріївська ТГ – 3);

3 жителі Голованівського району (Голованівська ТГ – 1, Благовіщенська ТГ – 2);

22 жителі Новоукраїнського району (Добровеличківська ТГ – 2, Смолінська ТГ – 1, Новоукраїнська ТГ – 2, Помічнянська ТГ – 14, Злинська ТГ – 1, Тишківська ТГ – 2).

За останню добу зареєстровано 10 летальних випадків, померли:

-5 хворих з Кропивницької ТГ Кропивницького району: 3 жінки – 25, 64, 79 років та 2 чоловіки – 65 та 74 роки;

-2 хворих з Олександрійського району: 69-річна жінка з Світловодської ТГ та 56-річний чоловік з Приютівської ТГ;

-2 хворих з Голованівського району: 79-річна жінка з Гайворонської ТГ та 71-річний чоловік з Перегонівської ТГ;

-58-річна жінка з Рівнянської ТГ Новоукраїнського району.