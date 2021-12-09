ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КІРОВОГРАДЩИНИ: ПІДСУМКИ РОКУ І НОВІ ОБІЦЯНКИ ОЧІЛЬНИКА

Завершення року – традиційний час для підбиття підсумків від політиків – як від місцевих депутатів, мерів та голів громад, так Президента і міністрів. От і міський голова Кропивницького Андрій Райкович відзвітував перед громадою про зроблене і не зроблене. Що змінилося в обласному центрі за 2021-й рік, які обіцянки залишилися обіцянками і які масштабні проєкти все ж таки будуть втілені – розповідає «Народне слово».

Про комунальний транспорт і карантинні обмеження

Комунальний транспорт в місті – це проблема, яка давно потребувала вирішення. І така перспектива проглядається. Адже поступово місто почало закупати за рахунок платників податків нові тролейбуси та автобуси, розробляти нові маршрути до віддалених районів обласного центру. У 2021 році таким чином придбали 10 нових автобусів середньої пасажиромісткості, які обслуговують маршрут Салганні піски – мікрорайон Кущівка – центр. Також цього року з’явився новий тролейбусний маршрут №7-А, що підсилив сполучення між Лелеківкою та 102-м мікрорайоном. Загалом містяни оплатили вже купівлю майже ста нових габаритних автобусів і тролейбусів.

Проте навантаженням на бюджет є значна кількість людей, які мають право на пільговий проїзд, а також карантинні обмеження перевезень.

– Кропивницький є соціальним містом, ми маємо 70 тисяч пільговиків. Це серйозне навантаження на бюджет, коли йдеться про організацію пасажирських перевезень, – зазначив Райкович.

При цьому згідно із карантинними обмеженнями жовтої зони, до якої наразі належить територія Кіровоградської області, у громадському транспорті одночасно може перебувати така кількість пасажирів, яка не перевищує кількість місць для сидіння плюс половина кількості стоячих місць.

– Якби не було габаритного транспорту, через карантин у нас був би транспортний колапс. Комунальне підприємство вимушене використовувати на маршрутах на 2/3 порожні машини. Місто змушене виділяти на підтримку «Електротрансу» додатково 100 тисяч гривень. Я говорив народним депутатам, міністрам, що жодна економіка не витримає таких навантажень, – додав мер міста.

Однією з проблем, на яку скаржаться кропивничани міській раді, це недотримання маршрутними таксі розкладу руху та неможливість потрапити у віддалені райони у вечірній час.

– Ми зараз складаємо з перевізниками договори на наступний експлуатаційний період, 2022 рік, де чітко прописуємо кількість машин на маршруті, інтервали руху і час роботи. В мене є інформація, що маршрутки дозволяють собі попрацювати до 19:00, а далі їм не вигідно і вони знімають машину з маршруту. В такому випадку вони не матимуть можливості надалі експлуатувати цей маршрут, – зауважив Райкович.

Він також пообіцяв, що в місті будуть соціальні таксі та спеціальні перевозки для тих чи інших категорій громадян, зокрема, для спецперевезення дітей.

Площа, дороги і сквери

Під час звіту Андрій Райкович окремо акцентував увагу на центральній площі міста, де фонтани не працюють другий рік, а плитка місцями вже збита. Проєкт реконструкції площі розробляється, але містяни запитували у мера, чи збережуть пам’ятник Героям Небесної сотні:

– Пам’ятник на площі Героїв Майдану буде обов’язково. Але я не архітектор і не нав’язуватиму свою думку. В нас є містобудівна рада, вища архітектурна рада, ми працюватимемо з громадськістю – лише після цих рішень ми виділимо фінанси на реконструкцію, – відповів він.

За словами міського голови, на наступний рік планують закінчити проєкт першої черги Набережної. Планується облаштування урбан-парку та сучасного мультикомплексу.

Запитували під час звітування Райковича і щодо скандалу із Макдональдзом, якому під забудову віддали частину Центрального скверу:

– До нас, до обласної ради зверталися представники Макдональдз. Для них принципово, щоб перше кафе мережі в Кропивницькому було саме у Центральному сквері. Ми дійшли висновку, що, нав’язавши їм соціальну відповідальність, ми можемо погодитися, щоби на 20 сотках із 63 був збудований Макдональдз, а 43 сотки були оновленим Центральним сквером нашого міста. При дотриманні всіх екологічних норм, – заявив мер.

А от земельна ділянка біля центрального РАГСу досі порожня. За словами очільника міськради, наразі проходять судові розгляди, бо коли ділянка не працює і там нічого не будується, місто і не отримує орендної плати, і не може вільно розпоряджатися територією.

Цьогоріч в місті побудували автодорогу по вулиці Вокзальній, а у 2022-му році тут прокладуть тротуарну частину, облаштують велодоріжку, освітлення і встановлять нові зупинки. Також за цей термін відремонтували вулиці Чернишевського, Ковпака, Петра Левченка, Шкільну, Кропивницького та провулок Алтайський, на фініші перебуває ремонт вулиці Василя Нікітіна, реконструйована алея між мікрорайонами Попова і Жадова.

Якщо взяти статистику, то впродовж 2021 року в місті зробили капремонт трьох світлофорів, нанесли загалом 23,2 км дорожньої розмітки,ліквідували близько 200 сміттєзвалищ, відремонтували 83 пасажирських ліфта більше ніж на 4 мільйони гривень, а ще 600 тисяч гривень виділили на стерилізацію 663 тварин.

Спортивні досягнення і культура

Впродовж 2021 року кропивницькі спортсмени стали учасниками 172 змагань, на яких завоювали 546 нагород європейського та світового рівнів. У місті проведено 180 оздоровчих і спортивних масових заходів, до яких долучилися 13 тисяч людей. Втричі збільшили щорічну стипендію кращим спортсменам та матеріальне заохочення тренерам, а одноразову допомогу їм цьогоріч виплатили на загальну суму 350 тисяч гривень.

Є досягнення й у культурній сфері. Цього року у Кропивницькому до Дня незалежності України вперше відбувся фестиваль «30 хітів вільної України», а до Дня міста – перший Всеукраїнський фестиваль народного танцю «Ятранське коло». Завдяки управлінню культури та туризму міськради в обласному центрі народилися фестиваль «Рок на Інгулі», арт-проєкт «Місто Кропивницький у фотооб’єктиві». А ще запрацював офіційний туристичний вебпортал Кропивницького kroptravel.gov.ua.

Безпека містян

У місті продовжилася реалізація проєкту «Світле місто», в рамках якого цьогоріч 655 світильників замінили на енергоефективні.

– Місто стало світлим. Але люди хочуть бачити освітленими і провулки, і маленькі вулички, і нові нарізи, де будується приватний сектор. Це поступово також зробиться. Чесно, хочеться швидше, – пояснив міський голова.

Другою важливою після освітлення складовою безпеки в місті є відеоспостереження. Тож в обласному центрі запровадили систему «Безпечне місто», до якої під’єднані правоохоронні і силові структури. У 2021 році за кошти містян ввели в експлуатацію три сучасних комплекси автофіксації порушень правил дорожнього руху, придбали новий пожежно-рятувальний автомобіль, надали шефську підтримку військовим частинам на загальну суму 223 тисячі гривень, а Кропивницькому центру комплектування та соціальної підтримки – на 82 тисячі грн.

– Дякую поліції, управлінню Держслужби з надзвичайних ситуацій за постійну, системну комунікацію. Проєкт «Безпечне місто» ми реалізуємо спільно. Це дуже важливо, щоб люди почувалися на вулицях рідного міста спокійно і захищено, – прокоментував голова міськради Кропивницького.

У 2021 році з міського бюджету 4,4 мільйона гривень були направлені на створення мережі спец служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства

Невиконані обіцянки

Під час звіту голови міськради за 2021 рік, який тривав близько двох годин, Андрію Райковичу задали чимало запитань. Більш чіткі звучали від журналістів, деякі містяни брали мікрофон, щоб подякувати за те чи інше рішення або вказати на проблему певного мікрорайону. Або нагадати про обіцянки, які свого часу давав чинний міський голова.

Одним з пунктів передвиборчої програми Андрія Райковича свого часу було будівництво сміттєпереродбного заводу. Та обіцянка досі залишається словами. Він це пояснив так:

– Тоді я ще не володів повною інформацією щодо можливостей такого будівництва. Ще не існує економічно обґрунтованої моделі сміттєпереробного мінізаводу для міста. Нам пропонували побудувати у нас завод і завозити до нього сміття з інших регіонів, але я переконаний, що нам не потрібно більше екологічних загроз.

Реформувати систему теплопостачання обласного центру Андрій Райкович обіцяв ще тоді, коли в 2015 році вперше балотувався на посаду міського голови. І під час звіту у 2021 році ця обіцянка від мера знову прозвучала:

– Головним проєктом на наступні роки буде реконструкція системи теплопостачання. Відкладати – смерті подібно.

Андрій Павлович також заявив, що готовий шукати кредити, щоб у 2022-му році довго обіцяну реконструкцію розпочати. Але що саме передбачає ця реконструкція – точної інформації наразі немає.