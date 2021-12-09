В УКРАЇНІ ЗРОСЛА КІЛЬКІСТЬ ТУРИСТІВ ЧЕРЕЗ ЛЕГАЛІЗАЦІЮ АЗАРТНИХ ІГОР

Це один із багатьох аргументів, які висуває Вікторія Закревська, заступниця голови Ukrainian Gambling Council із комунікаційних питань, на підтримку легалізації ринку азартних ігор.

На днях відбулася прес-конференція за результатами опитування на тему «Ставлення українців до гемблінгу». Дізнатися більше про гемблінг індустрію України та світу можна на сайті «Рейтинг Казино».

Основною темою обговорення під час конференції були результати дослідження та їх наслідки для легального ринку азартних ігор в Україні. Одним з основних висновків опитування є те, що 43,2% респондентів підтримують хоча б один аргумент на користь легалізації українського ринку азартних ігор.

Заступниця голови UGC із комунікаційних питань Вікторія Закревська навела великий перелік подібних аргументів:

Азартні ігри заборонені особам до 21 року.

Доходи від сплати ліцензій від онлайн-казино та онлайн-покеру використовуються для підтримки медицини.

За 2021 рік до держбюджету надійшло понад 1 млрд доларів від організаторів азартних ігор.

Дохід від ліцензійних зборів від ігрової діяльності використовується для підтримки спорту.

Букмекерські контори спонсорують спорт – футбол, хокей, баскетбол та інші види спорту.

50% ліцензійних платежів за наземні казино та ігрові автомати йдуть до місцевих бюджетів.

Держава посилює свої зусилля для боротьби з нелегальними гральними закладами.

Держава запровадила реєстр осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів або брати участь в азартних іграх.

Держава контролює рекламу азартних ігор, тому не створюється враження, що азартні ігри – це легко чи, що азартні ігри можуть бути джерелом доходу чи альтернативною роботою.

Через легалізацію азартних ігор в Україні зросла кількість туристів.

Основний висновок — раніше опублікована статистика свідчила, що близько 80% українців не підтримують легалізацію азартних ігор — тепер, можна переконатися, що вона не відповідає дійсності та маніпулятивна.