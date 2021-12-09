«ЗОРЯ» – «БУДЕ/ГЛІМТ»: ПРОГНОЗ НА МАТЧ ЛІГИ КОНФЕРЕНЦІЙ

9-го грудня о 19:45 «Зоря» в рамках Ліги Конференцій приймає «Буде/Глімт». Чи є шанси в луганчан?

У Запоріжжі норвезькому клубу буде нелегко, і «Зоря» здатна грюкнути дверима на прощання. Проте букмекери прогнозують успіх клубу з Норвегії, у БК Ліга Ставок пропонують такі коефіцієнти на цей матч: П1 – 3.7, нічия – 3.8, П2 – 1.8. Щоб зробити ставку з цими вигідними коефіцієнтами в БК Ліга Ставок, спочатку слід пройти реєстрацію.

Після п’яти турів поточного сезону Ліги конференцій Луганськ здобув дві перемоги над софійським ЦСКА, що принесло шість очок та третє місце у турнірній таблиці. На жаль, команда втратила всі шанси на вихід до плей-офф. Не можна не відзначити слабку гру в обороні, яка в середньому пропускала двічі.

Після 17 турів поточної першості Української Прем’єр-Ліги «мужики» здобули 11 вікторій та два мирні результати, що принесло 35 очок та четверте місце. В останній грі «чорно-білі» обіграли «Інгулець» (1:0).

«Буде/Глімт» за п’ять турів здобув три перемоги та дві нічиї, що принесло 11 очок та путівку до наступного етапу. Після нічиєї з «Ромою» (2:2) «жовто-чорні» обіграли софійський ЦСКА (2:0).

Після 29 туру поточного сезону чемпіонату Норвегії на рахунку «жовто-чорних» 17 перемог та дев’ять мирних поєдинків, які принесли 60 очок та першу позицію. У двох останніх турах гості зіграли внічию з «Русенборгом» (0:0) та «Бранном» (2:2). Не можна не відзначити найкращий показник команди у лінії оборони.

На думку експертів порталу «ВсеПроСпорт», сьогодні на нас чекає рівна гра команд, які не мають турнірної мотивації. Мешканці півночі вже закрили питання з виходом у наступний раунд, але не проти здобути призові та очки для рейтингу.

Слід чекати на відкритий футбол та обмін голами, адже втрачати вже нічого, при цьому шукати очки треба біля чужих воріт. А також експерти прогнозують на безліч атак і гольових моментів.