КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 13 ГРУДНЯ

«Ковідна» статистка області за останню добу:125 осіб захворіли, 121 одужала, 7 летальних випадків.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 13 грудня. За минулу добу провели 839 ПЛР-тестувань. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 45 досліджень ІФА та 142 дослідження на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

у Кропивницькому районі – 57 випадків (Знам’янка ТГ – 1, Катеринівська ТГ – 1, Бобринецька ТГ – 2, Суботцівська ТГ – 1, Кропивницька ТГ – 30, Дмитрівська ТГ – 1, Первозванівська ТГ – 2, Аджамська ТГ – 2, Новгородківська ТГ – 2, Долинська ТГ – 13, Кетрисанівська ТГ – 2);

у Новоукраїнському районі – 32 випадки (Добровеличківська ТГ – 1, Новомиргородська ТГ – 11, Новоукраїнська ТГ – 3, Рівнянська ТГ – 1, Помічнянська ТГ – 4, Піщанобрідська ТГ – 4, Маловисківська ТГ – 6, Злинська ТГ – 1, Тишківська ТГ – 1);

в Олександрійському районі – 36 випадків (Попельнастівська ТГ – 2, Петрівська ТГ – 2, Олександрійська ТГ – 11, Великоандрусівська ТГ – 2, Приютівська ТГ – 1, Пантаївська ТГ – 1, Новопразька ТГ – 2, Світловодська ТГ – 15).

Одужали від коронавірусу:

94 жителі Кропивницького району (Знам’янська ТГ – 1, Устинівська ТГ – 5, Кропивницька ТГ – 88);

1 житель Олександрійського району (Олександрійська ТГ – 1);

26 жителів Голованівського району (Вільшанська ТГ – 20, Новоарханельська ТГ – 3, Побузька ТГ – 2, Підвисоцька ТГ – 1);

За останню добу зареєстровано 7 летальних випадків, померли:

-6 хворих з Кропивницького району: 65-річна жінка з Знам’янської ТГ та 5 хворих з Кропивницької ТГ: 2 жінки – 70 і 86 років та 3 чоловіка – 74, 79 і 86 років;

-79-річний чоловік з Рівнянської ТГ Новоукраїнського району.