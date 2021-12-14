КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 14 ГРУДНЯ

«Ковідна» статистика області за останню добу: 153 особи захворіли, 263 одужали, 12 летальних випадків.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 14 грудня. За минулу добу провели 833 ПЛР-тестування. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 237 досліджень ІФА та 213 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

Голованівський район – 4 випадки (Заваллівська ТГ – 1; Вільшанська ТГ – 1; Новоархангельська ТГ – 1; Гайворонська ТГ – 1);

Кропивницький район – 68 випадків, з них дітей – 2 (Знам’янська ТГ – 4; Катеринівська ТГ – 4, з них одна дитина віком 16 років; Бобринецька ТГ – 7, з них одна дитина віком 13 років; Суботцівська ТГ – 3; Кропивницька ТГ – 42; Дмитрівська ТГ – 1; Первозванівська ТГ – 1; Соколівська ТГ – 1; Новгородківська ТГ – 2; Кетрисанівська ТГ – 3);

Новоукраїнський район – 53 випадки, з них дітей – 4 (Добровеличківська ТГ – 2; Ганівська ТГ – 2; Новомиргородська ТГ – 5, з них одна дитина віком 1 рік; Смолінська ТГ – 22, з них 2 дитини віком 7 та 14 років; Новоукраїнська ТГ – 6, з них одна дитина віком 14 років; Рівнянська ТГ – 2; Помічнянська ТГ – 3; Піщанобрідська ТГ – 2; Маловисківська ТГ – 7; Злинська ТГ – 1; Тишківська ТГ – 1);

Олександрійський район – 28 випадків, з них дітей – 2 (Попельнастівська ТГ – 3, з них одна дитина віком 9 років; Петрівська ТГ – 3; Олександрійська ТГ – 17з них одна дитина віком 8 років; Новопразька ТГ – 4; Онуфріївська ТГ – 1);

За останню добу одужало хворих – 263, з них:

Голованівський район – 1 – Гайворонська ТГ;

Кропивницький район – 142 (Знам’янська ТГ – 5; Суботцівська ТГ – 2; Кропивницька ТГ – 131; Олександрівська ТГ – 1; Дмитрівська ТГ – 2; Новгородківська ТГ – 1);

Новоукраїнський район –45 (Новомиргородська ТГ – 1; Смолінська ТГ – 9; Марянівська ТГ – 3; Новоукраїнська ТГ – 24; Рівнянська ТГ – 1; Злинська ТГ – 7);

Олександрійський район – 75 (Попельнастівська ТГ – 3; Петрівська ТГ – 1; Олександрійська ТГ – 30; Великоандрусівська ТГ – 16; Приютівська ТГ – 9; Пантаївська ТГ – 1; Новопразька ТГ – 7; Світловодська ТГ – 8);

За останню добу зареєстровано 12 летальних випадків, померли:

– 5 хворих з Кропивницького району: 79-річна жінка з Олександрівської ТГ та 4 хворих з Кропивницької ТГ: 3 жінки (60,70 і 74 роки) та 62-річний чоловік;

– 7 хворих з Олександрійського району: 2 жінки віком 56 та 66 років – з Олександрійської ТГ, 2 жінки віком 59 та 68 років – з Петрівської ТГ, 75-річний чоловік з Світловодської ТГ, 85-річна жінка з Попельнастівської ТГ, 60-річна жінка з Приютівської ТГ.