КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 16 ГРУДНЯ

«Ковідна» ситуація в області за останню добу: 156 осіб захворіли, 227 одужали, 10 летальних випадків.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 16 грудня.

За минулу добу провели 1060 ПЛР-тестувань. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 153 дослідження ІФА та 233 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

у Кропивницькому районі – 73 випадки (Знам’янська ТГ – 2, Катеринівська ТГ – 1, Бобринецька ТГ – 5, Устинівська ТГ – 2, Суботцівська ТГ – 2, Кропивницька ТГ – 36, Олександрівська ТГ – 10, Гурівська ТГ – 1, Дмитрівська ТГ – 1, Соколівська ТГ – 1, Аджамська ТГ – 2, Новгородківська ТГ – 2, Долинська ТГ – 5, Компаніївська ТГ – 3);

у Голованівському районі – 12 випадків (Новоархангельська ТГ – 7, Гайворонська ТГ – 2, Підвисоцька ТГ – 1, Благовіщенська ТГ – 2);

у Новоукраїнському районі – 29 випадків (Новомиргородська ТГ – 15, Мар’янівська ТГ – 1, Помічнянська ТГ – 11, Піщанобрідська ТГ – 1, Маловисківська ТГ – 1);

в Олександрійському районі – 42 випадки (Петрівська ТГ – 5, Олександрійська ТГ – 19, Приютівська ТГ – 3, Світловодська ТГ – 12, Онуфріївська ТГ – 3)

дужали від коронавірусу:

64 жителі Кропивницького району (Знам’янська ТГ – 4, Катеринівська ТГ – 7, Суботцівська ТГ – 2, Кропивницька ТГ – 19, Олександрівська ТГ – 1, Великосеверинівська ТГ – 10, Первозванівська ТГ – 11, Соколівська ТГ – 6, Аджамська ТГ – 4);

107 жителів Олександрійського району (Попельнастівська ТГ – 9, Петрівська ТГ – 5, Олександрійська ТГ – 62, Приютівська ТГ – 8, Пантаївська ТГ – 1, Новопразька ТГ – 2, Світловодська ТГ – 20) ;

18 жителів Голованівського району (Вільшанська ТГ – 2, Новоархангельська ТГ – 5, Підвисоцька ТГ – 1, Надлацька ТГ – 3, Благовіщенська ТГ – 7);

38 жителів Новоукраїнського району (Добровеличківська ТГ – 1, Ганівська ТГ – 2, Новомиргородська ТГ – 10, Смолінська ТГ – 1, Новоукраїнська ТГ – 2, Рівнянська ТГ – 11, Глодоська ТГ – 5, Піщанобрідська ТГ – 2, Маловисківська ТГ – 1, Тишківська ТГ – 3).

За останню добу зареєстровано 10 летальних випадків, померли:

– 6 хворих з Кропивницького району: 68-річний чоловік з Соколівської ТГ, 64-річна жінка з Долинської ТГ, 63-річний чоловік з Устинівської ТГ та 3 жінки віком 50, 66 та 69 років з Кропивницької ТГ;

-69-річний чоловік з Онуфріївської ТГ Олександрійського району;

-3 хворих з Новоукраїнського району: 74-річний чоловік з Новомиргородської ТГ, 70-річна жінка з Новоукраїнської ТГ та 71-річний чоловік з Тишківської ТГ