«СВЯЩЕННІ КОРОВИ», ВОДА ТА ЛЕТОВИЩЕ – ПРО ЩО ЗВІТУВАВ ГОЛОВА ОБЛРАДИ

Кінець року – це не тільки передсвятковий настрій, а й час підбиття підсумків. Тож топ-чиновники області поспішають розповісти про рік роботи, поки не настав той самий період, який в народі називають «давайте після свят». Про роботу обласної ради у 2021 році та найамбітніші плани на 2022 рік на початку тижня розповів її голова Сергій Шульга. То коли в Кропивницькому запрацює аеропорт, що не так з «Дніпро-Кіровоград» та які плани облраді втілити так і не вдалося – переповідає «Народне слово».

Кадрові питання: без «священних корів»

Не дивно, що Сергій Шульга пресконференцію розпочав саме з кадрових питань – адже в нашій області в цьому році в цій сфері було декілька гучних скандалів.

Насамперед це пошук нового очільника чи очільниці для мистецької перлини Кіровоградщини – обласного українського музично-драматичного театру імені Марка Кропивницького. Нагадаємо: за результатами перемоги на конкурсі заміщення вакантних посад з вересня 2012 року директором театру корифеїв був Володимир Єфімов. У 2021 році мав відбутися новий конкурс на заміщення посади, проте два претенденти (головний режисер театру Євген Курман і керівник танцювального колективу «Конвалія» Ігор Спінул) відкликали свої заяви.

Вдруге до конкурсу допустили трьох кандидатів. Це актори театру Олексій Дорошев, Євген Скрипник, а також Сергій Компанієць, який був головним режисером національного мистецького фестивалю «Кропивницький» у 2017 році та театральних «Вересневих самоцвітів» у 2020 році. Але під час відбору стався скандал. Олексій Дорошев написав мотиваційного листа, текст якого був дуже схожим на такий самий документ від Ігоря Спінула на попередньому конкурсі. Голоси членів комісії розділилися тоді порівну і конкурс знову не мав результату.

– Було оголошено два конкурси, і вони не відбулися. Хочу озвучити свою позицію: перший український театр має очолити патріот. Людина має бути активна, яка хоче і може осучаснити підхід до театральної діяльності, але і зберегти при цьому сам театр, якому виповниться 140 років. Тому якщо у вас є якісь пропозиції, кандидатури – обласна рада з вдячністю дослухається до порад. Я відкритий до діалогу, – закликав Сергій Шульга.

Він зазначив, що втретє конкурс на директорську посаду театру області оголосять у січні-лютому 2022 року.

Проблемою в кадровому питанні області було те, що деякі керівники комунальних підприємств (КП) були призначені ще у радянські часи, а деякі роками є «виконуючими обов’язки», але досі не призначеними.

– Коли мене призначили головою ради, в області з 97 комунальних закладів 39 очолювали люди з посадою виконуючих обов’язки директорів – їх по 3-4 роки не призначали. За цей час нам вдалося провести конкурси, знайти людей, і 27 осіб вже призначено. Але призначення залежить не тільки від обласної ради, – розповів Сергій Шульга.

Наприклад, Олександр Тарасенко був знову призначений директором обласної психіатричної лікарні 17 червня 2021 року, хоч до цього близько тридцяти років очолював цей заклад. Та вже 18 жовтня його відсторонили від роботи після проведеного фінансового аудиту, а в лікарні розпочалося службове розслідування.

– Коли я заступав на посаду, то я обіцяв, що так званих «священних корів» не буде. Тож людину призначили, це не означає, що вона п’ять років буде недоторканою, – підкреслив голова облради.

Він уточнив, що розслідування виявило зловживання в облпсихлікарні на мільйони гривень. Наразі комісія ухвалила рішення направити інформацію про виявлені порушення до правоохоронних органів.

А ось позитивні результати показало зміна керівництва в КП «Кіровоградфармація». За рік підприємство стабілізувало роботу і погасило зобов‘язання на 300 тисяч гривень. Голова обласної ради підкреслив, що хоч пункти підприємства, розташовані в різних громадах, не приносять прибутку, але продовжать свою роботу через соціальну складову:

– Аптечні пункти у громадах закривати не будемо. Так ми стримуємо ріст цін і стимулюємо конкурентів, а по-друге, це можливість для жителів сіл придбати ліки, не виїжджаючи у центри громад.

Куди тече «Дніпро-Кіровоград»

Ще одним керівником КП, роботою якого голова облради невдоволений, є Роман Ілик – керівник підприємства «Дніпро-Кіровоград», яке відповідає за централізоване водопостачання та водовідведення в області. Підприємство є дотаційним, отримує субвенції та кредити, які закладаються, зокрема, й у тарифи – тож мешканці Кіровоградщини мають одні з найбільших в країні цифр в платіжках за воду та каналізацію. Тому облрада створила тимчасову комісію, щоб оцінити ефективність роботи КП і його керівництва. Раніше в Смолінському водопровідно-каналізаційному господарстві через пориви втрати становили 80-90 відсотків, а нині їх вдалося зменшити до приблизно 60 відсотків.

– Інвестиції мають бути, адже ми всі хочемо пити якісну воду. Ми знаємо, що було залучено близько 47 мільйонів доларів в «Дніпро-Кіровоград». Ми щомісяця виїжджаємо контролювати будівництво очисних споруд в Світловодську, в Кропивницькому, що дозволить нам звільнити близько 40 гектарів земель, – додав очільник ради Кіровоградщини.

Але рекордні інвестиції повинні мати і економічний ефект, а тут вже виникли проблеми. У якості прикладу Сергій Шульга розповів про спеціальний насос для «Дніпро-Кіровоград», який мав на третину зменшити споживання електроенергії. Але насос вже встановлений і працює, а економії немає. Через це депутати вирішили тимчасово призупинити інвестиції «Тому до інвестицій ми будемо відноситися обережно: спочатку підприємство має закінчити всі ті проєкти, які вже розпочаті, а вже потім дивитися», – сказав Сергій Шульга.

Та вже у 2021 році «Дніпро-Кіровоград» вперше за останні шість років мало прибуток: підприємство здало 28 мільйонів гривень, з яких п’ять мільйонів податків було сплачено до обласного бюджету.

Директор «Дніпро-Кіровоград» Роман Ілик вже отримав 27 грудня 2021 року догану від обласних депутатів через численні пориви, втрати і інші скарги.

– Є питання до роботи. Але це велике підприємство, яке забезпечує питною водою пів області. І якщо отак просто змінити керівника – то завтра півобласті може залишитися без води. Тут треба виважений підхід

Окремо журналісти поцікавилися Онуфріївською громадою, де є проблеми з якістю води і каналізації. У відповідь Сергій Шульга запевнив, що про цю проблему він знає, і вже на останній в цьому році сесії, яка відбудеться 23 грудня, в порядок денний внесено відповідний депутатський запит Валентини Здебської щодо фінансування з обласного бюджету реконструкції очисних споруд.

Летовище у центрі України

Область, яка розташована в центрі країни, але в якій аеропорт і досі діє обмежено – це нонсенс. Це розуміють і депутати облради, які 17 вересня проголосували за створення комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Кропивницький».

– Раніше з Кропивницького до Києва щодня було 12 рейсів. Також літаком можна було дістатися до Таллінна, Риги, Мінська. Є великий потенціал, і для інвесторів також. Адже це зручно для іноземних гостей, зручно для медичного туризму – вже були попередні перемовини з Центром томотерапії, – розповів очільник обласного депкорпусу.

Вже є готується договір з Національним авіаційним університетом про спільне користування злітно-посадковою смугою в Кропивницькому, що дасть можливість реконструювати її. Також в Офісі президента обговорювали це питання. Там зазначили, що потрібно підготувати технічне обґрунтування, і тоді можна буде отримати кошти з держбюджету на цей проєкт в рамках державної програми розвитку аеропортів.

– Це одна зі складових у контексті роботи з міжнародними партнерами. У п‘ятницю відбулася зустріч із генеральним секретарем Східноєвропейської асоціації повітряних перевізників Ааду Лєє, – поділився Сергій Шульга.

За словами голови облради, проєкт аеропорту в Кропивницькому планують втілити протягом наступних двох років. Але щоб за цей час комунальне підприємство не простоювало, воно отримало право вести іншу діяльність: допомагати громадам Кіровоградщини у підготовці супровідної документації в різних інвестиційних проєктах.

Нові рада, ліга і невтілені плани

Під час пресконфереції очільник обласної ради анонсував ряд нововведень у 2022 році. Так, для посилення комунікації та співпраці з головами громад, при обласній раді діятиме новий дорадчий орган – муніципальна ліга. «Хочу, щоб керівники територій відгукнулися на цю пропозицію – вона не політична, а практична», – завірив Сергій Шульга і пояснив, що планує щороку підписувати муніципальну угоду на 12 місяців із двома-трьома ключовими завданнями на цей період і спільно з громадами працювати над їх виконанням.

Також при облраді створять інвестиційну раду. Вона має об’єднати фахівців, які слідкуватимуть за розподілом інвестицій в області та ефективним використанням цих коштів. також задачею членів цієї ради буде міжнародна співпраця і зв’язки, щоб залучити фінансування для розвитку Кіровоградщини.

Активна молодь Кіровоградської області не залишається осторонь: вона запропонувала створити при облраді Центральноукраїнську обласну молодіжну раду.

– Вчора отримав листа від тимчасової молодіжної колегії. Це новий напрямок співпраці для обласної ради, але ми готові залучати підтримувати ініціативи молоді і посилювати молодіжну політику в регіоні, – зауважив Сергій Шульга.

Голова ради додав, що ініціював іменну стипендію у 5000 гривень для найуспішнішого студента Центральноукраїнського педагогічного університету імені Винниченка. А найактивнішого студента цього ж вишу запросить до себе радником на громадських засадах.

На запитання журналістів, які задумані плани не вдалося втілити у 2021 році, Сергій Шульга відповів, що це насамперед корегування Стратегії розвитку Кіровоградської області.

– Не вдалося взятися та переписати стратегію. Ми багато чого декларуємо, але має бути чітке розуміння того, де ми будемо через п’ять років. Ми поки розглядаємо окремі питання по кожному напрямку: освіта, туризм. То ми все це розглянемо і підготуємо ґрунтовний стратегічний документ, в якому вже буде і аеропорт, і Льотна академія, і місцеві дороги, і чимало іншого, – підсумував очільник облради.

Ірина ТРЕБУНСЬКИХ

Підписи під фото:

Звіт1: фрагмент вистави з репертуару кропивничан «Наполеон і корсиканка» (режисер – Євген Курман)

Звіт2: Працівники Олександрійського ВКГ ОКВП «Дніпро-Кіровоград» ліквідують наслідки аварії

Звіт3: Міжнародний термінал аеропорту «Кіровоград»