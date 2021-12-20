КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 20 ГРУДНЯ

«Ковідна» статистика області за останню добу: 74 особи захворіли, 180 одужали, 6 летальних випадків.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 20 грудня. За минулу добу провели 884 ПЛР-тестування. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 28 досліджень ІФА та 118 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

у Кропивницькому районі – 36 випадків (Знам’янка ТГ – 4, Устинівська ТГ – 2, Суботцівська ТГ – 3, Кропивницька ТГ – 18, Олександрівська ТГ – 1, Первозванівська ТГ – 4, Новгородківська ТГ – 1, Кетрисанівська ТГ – 1, Компаніївська ТГ – 2);

у Голованівському районі – 5 випадків (Голованівська ТГ – 1, Вільшанська ТГ – 2, Новоархангельська ТГ – 1, Благовіщенська ТГ – 1);

у Новоукраїнському районі – 24 випадки (Добровеличківська ТГ – 1, Новомиргородська ТГ – 6, Мар’янівська ТГ – 1, Новоукраїнська ТГ – 8, Маловисківська ТГ – 7, Злинська ТГ – 1);

в Олександрійському районі – 9 випадків (Петрівська ТГ – 3, Олександрійська ТГ – 6).

Одужали від коронавірусу:

74 жителі Кропивницького району (Кропивницька ТГ – 33, Знам’янська ТГ – 10, Бобринецька ТГ – 11, Гурівська ТГ – 1, Новгородківська ТГ – 1, Долинська ТГ – 5, Кетрисанівська ТГ – 10, Компаніївська ТГ – 3);

44 жителі Олександрійського району (Олександрійська ТГ – 19, Світловодська ТГ – 25);

34 жителі Голованівського району (Заваллівська ТГ – 2, Вільшанська ТГ – 2, Новоархангельська ТГ – 2, Побузька ТГ – 15, Гайворонська ТГ – 7, Благовіщенська ТГ – 6);

28 жителів Новоукраїнського району (Добровеличківська ТГ – 4, Помічнянська ТГ – 24).

За останню добу зареєстровано 6 летальних випадків, померли:

– 4 хворих з Кропивницького району: 58-річна жінка, 67-річний і 78-річний чоловіки з Кропивницької ТГ та 69-річний чоловік із Суботцівської ТГ;

-1 хворий з Новоукраїнського району: 76-річний чоловік з Тишківської ТГ;

-1 хворий з Голованівського району: 75-річна жінка з Благовіщенської ТГ.