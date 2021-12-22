КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 22 ГРУДНЯ

«Ковідна» статистика області за останню добу: 95 осіб захворіли, 262 одужали, 12 летальних випадків.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 22 грудня. За минулу добу провели 743 ПЛР-тестування. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 62 дослідження ІФА та 284 дослідження на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

у Кропивницькому районі – 56 випадків (Знам’янка ТГ – 2, Катеринівська ТГ – 1, Бобринецька ТГ – 1, Суботцівська ТГ – 1, Кропивницька ТГ – 31, Дмитрівська ТГ – 5, Аджамська ТГ – 1, Новгородківська ТГ – 3, Долинська ТГ – 10, Кетрисанівська ТГ – 1);

у Голованівському районі – 6 випадків (Голованівська ТГ – 1, Новоархангельська ТГ – 4, Надлацька ТГ – 1);

у Новоукраїнському районі – 20 випадків (Добровеличківська ТГ – 1, Смолінська ТГ – 7, Новоукраїнська ТГ – 2, Помічнянська ТГ – 3, Маловисківська ТГ – 6, Тишківська ТГ – 1);

в Олександрійському районі – 13 випадків (Олександрійська ТГ – 2, Великоандрусівська ТГ – 1, Світловодська ТГ – 9, Онуфріївська ТГ – 1).

Одужали від коронавірусу:

151 житель Кропивницького району (Знам’янська ТГ – 1, Бобринецька ТГ – 1, Устинівська ТГ – 14, Суботцівська ТГ – 1, Кропивницька ТГ – 93, Первозванівська ТГ – 11, Соколівська ТГ – 14, Аджамська ТГ – 13, Долинська ТГ – 1, Кетрисанівська ТГ – 2);

57 жителів Олександрійського району (Попельнастівська ТГ – 3, Петрівська ТГ – 2, Олександрійська ТГ – 18, Приютівська ТГ – 3, Пантаївська ТГ – 1, Новопразька ТГ – 5, Світловодська ТГ – 20, Онуфріївська ТГ – 5); 54 жителі Новоукраїнського району (Добровеличківська ТГ – 12, Новомиргородська ТГ – 9, Смолінська ТГ – 3, Новоукраїнська ТГ – 6, Помічнянська ТГ – 3, Піщанобрідська ТГ – 2, Маловисківська ТГ – 19).

За останню добу зареєстровано 12 летальних випадків, померли:

-6 хворих з Кропивницького району: 63-річна жінка та 67-річний чоловік з Кропивницької ТГ, 79-річна жінка з Олександрівської ТГ, 37-річна жінка та 48-річний чоловік зі Знам’янської ТГ, 83-річна жінка з Великосеверинівської ТГ;

-2 хворих з Новоукраїнського району: 31-річна жінка з Помічнянської ТГ, 83-річний чоловік з Новомиргородської ТГ;

-3 хворих з Олександрійського району: 2 жінки віком 64 та 68 років з Олександрійської ТГ;

-1 хворих з Голованівського району: 56-річна жінка з Гайворонської ТГ.