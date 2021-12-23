ДУМКИ З ПРИВОДУ. ПІДСУМУЄМО – СУМУЄМО І ДО СУМИ СКЛАДАЄМО…

Цей, 2021-й, рік чимось нагадав, на жаль, 1993-й чи 1994-й. То були роки, коли очі на лоба лізли від того, що відбувається, коли ми стали не зі своєї волі мільйонерами, не отримувати зарплатню півроку було ледь не нормою, ласували ячною та пшеничною кашею з піджаркою з цибулі та моркви…

Ще на початку березня року, що минає, проїхати на тролейбусі у місті Кропивницький коштувало дві з половиною гривні. Потім стало 5, далі – 6 гривень. На маршрутках -5,7,10 гривень, а у тих, які возять до приміських сіл -12 і навіть 15 гривень.

І на цьому фоні Державна служба статистики доповідає, що інфляція у 2021-му році складає 9 відсотків. Дві з половиною гривні стосовно до шести гривень за поїздку на тролейбусі – це взагалі-то 240 відсотків! І картоплю я в недорогому супермаркеті купував у січні за чотири гривні 89 копійок, а зараз проста, немита, не фасована, такої собі якості картопля у тому самому маркеті вартує вже близько 9 гривень! Це 9 відсотків інфляції?! Виходить, що працівники статистики в Україні ще більші гумористи й коміки, ніж вищі керівники, які їх працевлаштовують.

Хочеться щось добре, світле, тепле згадати у 2021-му. Але на думці лише маски, карантин, а також «Пфайзер», «Модерна», «Коронавак», «Ковішилд», «АстраЗенека». Навіть не віриться, що масова вакцинація почалася лише влітку, усього півроку тому, перший пункт у Кіровоградській області відкрився у Кропивницькому на Студентському бульварі в профілакторії педагогічного університету (зараз там його вже немає). Іноді здається, що все життя ти надягаєш маску у будь-якому громадському місці, і сертифікат про вакцинацію береш з собою, як паспорт при поїздках (бо програма «Дія» у смартфоні нерідко «глючить», причому частіше за все на пероні вокзалів при посадці на потяг).

Невже до кінця життя ми будемо існувати з оцим виробом, найчастіше блакитного кольору? І хоч знаєте, з чого він? Це синтетичні матеріали спанбонд, поліпропілен, мелтблаун і ще щось, іноді може бути трохи бавовни. І ми дихаємо через це.

А тут ще з початку року нас жахали «Дельтою», зараз актуальний якийсь страшний «Омікрон». Не здивують, коли оголосять про якийсь черговий штам коронавірусу, який і в огні не горить, й у воді не тоне. А нічого! Переживемо. Головне – близько до серця не брати всю цю історію. Бо, за статистикою, за рік, що минає, від серцевих захворювань на Кіровоградщині померло більше семи тисяч наших земляків, а від «корони» – близько тисячі. Але маску все ж вдягайте!

Геннадій РИБЧЕНКОВ