КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 23 ГРУДНЯ

«Ковідна» статистика області за останню добу: 73 особи захворіли, 254 одужали, 13 летальних випадків.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 23 грудня. За минулу добу провели 775 ПЛР-тестувань. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 106 досліджень ІФА та 199 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

у Кропивницькому районі – 41 випадок (Бобринецька ТГ – 1, Устинівська ТГ – 4, Суботцівська ТГ – 1, Кропивницька ТГ – 24, Великосеверинівська ТГ – 1, Первозванівська ТГ – 2, Аджамська ТГ – 4, Компаніївська ТГ – 4);

у Голованівському районі – 1 випадок (Благовіщенська ТГ – 1);

у Новоукраїнському районі – 13 випадків (Новомиргородська ТГ – 1, Смолінська ТГ – 1, Помічнянська ТГ – 11);

в Олександрійському районі – 18 випадків (Петрівська ТГ – 7, Олександрійська ТГ – 1, Приютівська ТГ – 3, Світловодська ТГ – 7).

Одужали від коронавірусу:

71 житель Кропивницького району (Знам’янська ТГ – 5, Катеринівська ТГ – 7, Суботцівська ТГ – 2, Кропивницька ТГ – 38, Олександрівська ТГ – 2, Великосеверинівська ТГ – 5, Новгородківська ТГ – 5, Компаніївська ТГ – 7);

76 жителів Олександрійського району (Попельнастівська ТГ – 4, Петрівська ТГ – 9, Олександрійська ТГ – 25, Приютівська ТГ – 3, Новопразька ТГ – 4, Світловодська ТГ – 27, Онуфріївська ТГ – 4);

107 жителів Новоукраїнського району (Добровеличківська ТГ – 1, Ганівська ТГ – 2, Новомиргородська ТГ – 24, Смолінська ТГ – 23, Мар’янівська ТГ – 4, Новоукраїнська ТГ – 17, Рівнянська ТГ – 14, Помічнянська ТГ – 7, Глодоська ТГ – 3, Піщанобрідська ТГ – 5, Злинська ТГ – 7).

За останню добу зареєстровано 13 летальних випадків, померли:

– 3 хворих з Кропивницького району: 76-річний чоловік з Кропивницької ТГ, 59-річний чоловік з Первозванівської ТГ та 72-річна жінка з Устинівської ТГ;

– 5 хворих з Олександрійського району: 51-річна жінка з Онуфріївської ТГ, 53-річна жінка з Великоандрусівської ТГ, 74-річний чоловік зі Світловодської ТГ, 82-річна жінка та 84-річний чоловік з Олександрійської ТГ;

– 5 хворих з Новоукраїнського району: 40-річний та 50-річний чоловік з Маловисківської ТГ, 56-річний і 70-річний чоловіки та 70-річна жінка з Новомиргородської ТГ.