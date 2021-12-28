КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 28 ГРУДНЯ

«Ковідна» статистика області за останню добу: 54 захворіли, 57 одужали, 5 померли.

Про це повідомила головна державна санітарна лікарка Кіровоградщини Надія Оперчук. Протягом минулої доби зробили 647 ПЛР-тестувань, 135 досліджень на антиген та 19 досліджень ІФА.

Випадки коронавірусу зареєстрували:

– у Кропивницькому районі – 29 випадків (Знам’янська ТГ – 4; Бобринецька ТГ – 1, Суботцівська ТГ – 2; Кропивницька ТГ – 16; Первозванівська ТГ – 1, Компаніївська ТГ – 5);

– у Новоукраїнському районі – 15 випадків (Новомиргородська ТГ – 1; Смолінська ТГ – 5, Мар’янівська ТГ – 2, Новоукраїнська ТГ – 1, Рівнянська ТГ – 2, Помічнянська ТГ – 1, Маловисківська ТГ – 3);

– в Олександрійському районі – 8 випадків (Олександрійська ТГ – 5; Приютівська ТГ – 1, Новопразька ТГ – 2);

– в Голованівському районі – 2 випадки (Голованівська ТГ – 1, Підвисоцька ТГ – 1).

Одужали від коронавірусу:

21 житель Кропивницького району (Катеринівська ТГ – 1, Кропивницька ТГ – 13, Великосеверинівська ТГ – 1, Первозванівська ТГ – 2, Соколівська ТГ – 3, Аджамська ТГ – 1);

21 житель Олександрійського району (Петрівська ТГ – 10, Олександрійська ТГ – 4, Великоандрусівська ТГ – 6, Онуфріївська ТГ – 1); 15 жителів Новоукраїнського району (Новоукраїнська ТГ – 1, Рівнянська ТГ – 3, Помічнянська ТГ – 5, Маловисківська ТГ – 6).

За останню добу зареєстровано 6 летальних випадків, померли:

– 3 хворих з Кропивницького району: 65-річний чоловік з Кропивницької ТГ, 51-річний чоловік з Катеринівської ТГ та 77-річна жінка з Аджамської ТГ;

– 1 хворий з Олександрійського району: 61-річна жінка з Онуфріївської ТГ;

– 2 хворих з Новоукраїнського району: 78-річний чоловік з Добровеличківської ТГ та 77-річна жінка з Помічнянської ТГ.