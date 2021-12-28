НА КІРОВОГРАДЩИНІ МАЙЖЕ 60 ХВОРИХ НА КОРОНАВІРУС ЗНАХОДЯТЬСЯ В РЕАНІМАЦІЇ

На Кіровоградщині 56 хворих на коронавірус знаходяться в реанімації. Всього ліжок інтенсивної/реанімаційної терапії у медзакладах області – 84.

Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я Кіровоградської ОДА Олег Рибальченко.

Він зазначив, що наразі на COVID-19 хворіють 2849 жителів області, 2590 – лікуються амбулаторно в умовах самоізоляції. Зайнятість ліжок хворими становить 30,8 %, зайнятість ліжок хворими та з підозрою – 34,8 %.

Він додав, що 259 стаціонарних ліжка у лікарнях першої хвилі зайнято хворими на COVID-19:

Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради – 85;

Центральна міська лікарня міської ради м. Кропивницького – 94;

Обласний клінічний госпіталь ветеранів війни – 17;

Олександрійська міська лікарня Олександрійської міської ради – 40;

Добровеличівська КНП Добровеличівської селищної ради – 23;

Всього до апаратів штучної вентиляції легень підключено 32 тяжких хворих: 16 – в обласній лікарні, 5 в Центральній міській лікарні міської ради м. Кропивницького, 5 в Олександрійській міській лікарні, 4 в обласному клінічному госпіталі та 2 в Добровеличівській КНП.

Наразі 840 ліжок забезпечені киснем. Серед них – 548 вільних.