КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 10 СІЧНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу: 50 осіб захворіли, 65 одужали, 2 летальні випадки.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 10 січня. За минулу добу провели 593 ПЛР-тестування. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 13 досліджень ІФА та 107 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

у Кропивницькому районі – 31 випадок (Знам’янка ТГ – 4, Бобринецька ТГ – 1, Устинівська ТГ – 7, Суботцівська ТГ – 2, Кропивницька ТГ – 8, Олександрівська ТГ – 2, Соколівська ТГ – 1, Новгородківська ТГ – 1, Долинська ТГ – 1, Компаніївська ТГ – 4);

у Новоукраїнському районі – 6 випадків (Новомиргородська ТГ – 1, Новоукраїнська ТГ – 1, Помічнянська ТГ – 2, Піщанобрідська ТГ – 2);

в Олександрійському районі – 13 випадків (Великоандрусівська ТГ – 2, Новопразька ТГ – 1, Світловодська ТГ – 9, Онуфріївська ТГ – 1).

Одужали від коронавірусу:

31 житель Кропивницького району (Кропивницька ТГ – 31);

33 жителі Олександрійського району (Попельнастівська ТГ – 1, Петрівська ТГ – 1, Олександрійська ТГ – 17, Приютівська ТГ – 1, Пантаївська ТГ – 1, Світловодська ТГ – 10, Онуфріївська ТГ – 2); 1 житель Новоукраїнського району (Помічнянська ТГ – 1).

За останню добу зареєстровано 2 летальні випадки, померли: 71-річний чоловік та 72-річна жінка з Кропивницької ТГ Кропивницького району.