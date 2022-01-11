КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 11 СІЧНЯ

«Ковідна» статистика області за останню добу: 49 осіб захворіли, 104 одужали, 8 летальних випадків.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 11 січня. За минулу добу провели 614 ПЛР-тестувань. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 47 досліджень ІФА та 242 дослідження на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

у Кропивницькому районі – 25 випадків (Суботцівська ТГ – 1, Кропивницька ТГ – 18, Олександрівська ТГ – 2, Великосеверинівська ТГ – 1, Аджамська ТГ – 1, Новгородківська ТГ – 1, Долинська ТГ – 1);

у Голованівському районі – 3 випадки (Вільшанська ТГ – 3);

у Новоукраїнському районі – 10 випадків (Добровеличківська ТГ – 1, Новомиргородська ТГ – 5, Мар’янівська ТГ – 1, Піщанобрідська ТГ – 3);

в Олександрійському районі – 11 випадків (Олександрійська ТГ – 9, Приютівська ТГ – 1, Новопразька ТГ – 1).

Одужали від коронавірусу:

75 жителів Кропивницького району (Знам’янська ТГ – 7, Катеринівська ТГ – 2, Бобринецька ТГ – 2, Суботцівська ТГ – 2, Кропивницька ТГ – 36, Великосеверинівська ТГ – 1, Дмитрівська ТГ – 1, Первозванівська ТГ – 1, Соколівська ТГ – 1, Новгородківська ТГ – 2, Долинська ТГ – 16, Кетрисанівська ТГ – 1, Компаніївська ТГ – 3);

12 жителів Олександрійського району (Олександрійська ТГ – 1, Приютівська ТГ – 2, Новопразька ТГ – 1, Світловодська ТГ – 8);

10 жителів Голованівського району (Заваллівська ТГ – 2, Побузька ТГ – 2, Гайворонська ТГ – 3, Перегонівська ТГ – 2, Благовіщенська ТГ – 1);

7 жителів Новоукраїнського району (Помічнянська ТГ – 5, Маловисківська ТГ – 1, Тишківська ТГ – 1).

За останню добу зареєстровано 8 летальних випадків, померли:

– 4 хворих з Кропивницького району: 86-річна жінка та 94-річний чоловік з Кропивницької ТГ, 66-річний чоловік з Кетрисанівської ТГ та 60-річна жінка з Новгородківської ТГ;

– 2 хворих з Новоукраїнського району: 65-річний чоловік з Злинської ТГ, 61-річний чоловік з Новоукраїнської ТГ;

– 2 хворих з Олександрійського району: 74-річна жінка та 79-річний чоловік з Олександрійської ТГ.