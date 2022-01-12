КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 12 СІЧНЯ

«Ковідна» статистика області за останню добу: 64 особи захворіли, 111 одужали, 7 летальних випадків.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 12 січня. За минулу добу провели 533 ПЛР-тестування. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 222 дослідження ІФА та 470 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

у Кропивницькому районі – 43 випадки (Устинівська ТГ – 2, Кропивницька ТГ – 36, Олександрівська ТГ – 1, Первозванівська ТГ – 2, Компаніївська ТГ – 2);

у Голованівському районі – 4 випадки (Новоархангельська ТГ – 3, Надлацька ТГ – 1);

у Новоукраїнському районі – 9 випадків (Добровеличківська ТГ – 1, Смолінська ТГ – 5, Рівнянська ТГ – 1, Піщанобрідська ТГ – 1, Маловисківська ТГ – 1);

в Олександрійському районі – 8 випадків (Петрівська ТГ – 2, Олександрійська ТГ – 4, Приютівська ТГ – 2).

Одужали від коронавірусу:

54 жителі Кропивницького району (Знам’янська ТГ – 8, Катеринівська ТГ – 2, Суботцівська ТГ – 3, Кропивницька ТГ – 30, Олександрівська ТГ – 5, Дмитрівська ТГ – 1, Первозванівська ТГ – 1, Соколівська ТГ – 1, Кетрисанівська ТГ – 1, Компаніївська ТГ – 2);

20 жителів Олександрійського району (Петрівська ТГ – 1, Олександрійська ТГ – 1, Світловодська ТГ – 18);

11 жителів Голованівського району (Заваллівська ТГ – 1, Вільшанська ТГ – 1, Новоархангельська ТГ – 5, Гайворонська ТГ – 2, Підвисоцька ТГ – 2);

26 жителів Новоукраїнського району (Ганівська ТГ – 2, Новомиргородська ТГ – 2, Новоукраїнська ТГ – 8, Рівнянська ТГ – 2, Помічнянська ТГ – 4, Глодоська ТГ – 1, Маловисківська ТГ – 6, Злинська ТГ – 1).

За останню добу зареєстровано 7 летальних випадків, померли:

– 5 хворих з Кропивницького району: 67-річна жінка з Кропивницької ТГ, 70-річний чоловік з Катеринівської ТГ, 54-річний чоловік з Бобринецької ТГ, 82-річна жінка з Соколівської ТГ, 82-річна жінка з Долинської ТГ;

– 72-річна жінка з Добровеличківської ТГ Новоукраїнського району;

– 81-річна жінка з Світловодської ТГ Олександрійської ТГ.