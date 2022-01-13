«БОЛГАРСЬКА» КОНФЕРЕНЦІЯ В КРОПИВНИЦЬКОМУ

«Болгари у соціокультурному просторі центральної України» – під цією назвою відбулась Всеукраїнська наукова конференція, яка була ініційована Кіровоградською обласною громадською організацією «Об’єднання болгар «Нашите хора», підтримана ректором Центрального українського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка Євгеном Соболем і колективом цього провідного навчального закладу, зокрема кафедрою історії України та всесвітньої історії, й успішно проведена 17 грудня 2021 року на базі університету в режимі онлайн.

За останні 10 років це вже друга «болгарська» конференція, яка відбулась в гостинних стінах цього вишу. Співорганізаторами були Запорізький національний університет, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Одеська національна академія зв’язку імені О.С. Попова, Одеське наукове товариство болгар, Центральноукраїнське історичне товариство (м. Кропивницький).

Перед початком офіційного відкриття студентів Центрального українського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, які проявили великий інтерес до конференції, та учасників цього довгоочікуваного дійства привітав один із засновників обласної болгарської громадської організації «Нашите хора» Степан Петрович Величко – професор, доктор наук цього вузу, уродженець болгарського села Станкувате, що на Вільшанщині, а голова «Нашите хора» Сергій Осадчий провів ознайомлювальну бесіду про болгарську історію, запросивши до плідної співпраці.

Від імені ректора університету учасників конференції привітала проректор з наукової роботи Лілія Валентинівна Клочек, доктор наук, доцент.

Справжньою родзинкою цього заходу став заспів для студентів і учасників конференції – чарівна мелодія болгарської гайди, яка прозвучала у виконанні Олександри Корпусової – активістки і музичного керівника.

В затишній залі наукової бібліотеки болгарським активом «Нашите хора» спільно зі співробітниками книгарні була представлена виставка атрибутики книг та інших друкованих матеріалів з болгарської тематики, в тому числі екземплярів газет «Роден край», «Голос України», «Народне слово», «Кіровоградська правда», «Зорі над Синюхою», а також чудові роботи художників Ростислава Климишина, Людмили Макей та юної Олі Корпусової.

В залі були розміщені прапори України, Болгарії та Євросоюзу.

Побажавши успішної роботи, від імені керівництва Кіровоградської області учасників зібрання привітав начальник управління комунікацій та інформаційної діяльності ОДА Віталій Останній, відзначивши помітну роль активних громадських організацій, зокрема обласної організації болгар «Нашите хора», у збереженні та відродженні болгарських традицій, мови, культури і розбудови громадського суспільства.

Щиро привітав учасників від імені Ради національних спільнот України доктор наук, професор, керівник Науково-дослідного, інформаційно-аналітичного центру «Інновації, інвестиції, інтелект» Сергій Пєтков.

Значну творчу роботу болгарської спільноти області в своєму привітанні відмітила керівник Центру розвитку національних культур «Єдина родина» Олена Арутюнян.

Опубліковано було щире привітання Дори Костової – головного редактора Всеукраїнської болгарської газети «Роден край», Заслуженого журналіста України, депутата Світового парламенту болгар, а також активіста болгарського відродження Володимира Стафідова – заступника голови болгарського товариства «Родна къща» (м.Дніпро).

Після вітань учасникам конференції відбулась пленарна її частина, якою керував Олександр Житков – доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри історії України та Всесвітньої історії ЦДПУ імені Володимира Винниченка, якому допомагали його колеги.

Використання інструментів Google дозволило виступити майже усім учасникам, доповіді яких були заявлені у програмі. Захід охопив різні аспекти болгаристики, серед яких: поява болгар на території України, історія болгар на Кіровоградщині, проблеми болгарської етнології, археології, мистецтва та літератури. Окрема частина доповідей була присвячена відомому славісту В.І. Григоровичу (1815-1876).

Ця знакова конференція тривала більше шести годин і без перерви. Не всім її учасникам вдалось виступити (а доповідачів було більше трьох десятків, слухачів ще більше) за браком сесійного часу. Деякі учасники благородно відмовились від ефіру на користь своїх колег-доповідачів, дізнавшись від організаторів, що всі заплановані виступи будуть опубліковані в електронному вигляді і що попередня домовленість з паном Віталієм Останнім гарантує публікацію матеріалів конференції на папері у вигляді брошури чи книжки. А представлені і озвучені доповіді дійсно варті уваги і публікації, бо в них на високому рівні розкрита тематика конференції, радує також ґрунтовність і фаховість досліджень. А це означає, що, не дивлячись на складне сьогодення, болгаристика розвивається – передусім завдяки ентузіастам.

Крім значного наукового імпульсу, ця конференція дає дороговказ з напрямків діяльності не лише науковцям, а і громадським активістам і державникам, представникам істеблішменту. Адже учасники конференції після обговорення і підбиття її підсумків висловились на підтримку практичного рішення означених у доповідях проблем. Зокрема – про недопущення закриття Всеукраїнської болгарської газети «Роден край», про збереження і увіковічення історичної пам’яті В.І. Григоровича, два пам’ятника якому знаходяться в Кропивницькому, де він був похований, та потребують достойної уваги, відповідальності і конкретних дій від влади міста і області, депутатського корпусу, включаючи народних депутатів.

Заслухавши та обговоривши доповіді та пропозиції учасників та запрошених гостей ухвалили:

– Констатувати високий рівень роботи Всеукраїнської наукової конференції «Болгари у соціокультурному просторі Центральної України».

– Підготувати до публікації та видати матеріали конференції у лютому 2022 року.

– Клопотати перед міською радою Кропивницького про присвоєння одній з вулиць Кропивницького імені видатного вченого В.І. Григоровича.

– Вивчити питання про встановлення пам’ятного знаку на місці поховання В.І. Григоровича.

– Клопотати про підтримку Всеукраїнського болгарського видання «Роден край».

Відверто кажучи, не все вийшло у підготовці і проведенні конференції, як хотілось організаторам і учасникам, бо дійсно були деякі недоліки через об’єктивні і суб’єктивні обставини, які треба враховувати в майбутньому. Але головне – конференція відбулась, і сподіваємось, що «болгарські» конференції стануть регулярними і так само успішними.

Сергій ОСАДЧИЙ, голова Кіровоградської обласної болгарської громадської організації «Нашите хора»