КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 13 СІЧНЯ

«Ковідна» статистика області за останню добу: 64 особи захворіли, 113 одужали, 6 летальних випадків.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 13 січня. За минулу добу провели 514 ПЛР-тестувань. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 70 досліджень ІФА та 412 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

у Кропивницькому районі – 28 випадків (Знам’янська ТГ – 4, Суботцівська ТГ – 2, Кропивницька ТГ – 12, Дмитрівська ТГ – 4, Новгородківська ТГ – 2, Долинська ТГ – 3, Кетрисанівська ТГ – 1);

у Голованівському районі – 8 випадків (Заваллівська ТГ – 4, Перегонівська ТГ – 2, Благовіщенська ТГ – 2);

у Новоукраїнському районі – 20 випадків (Добровеличківська ТГ – 2, Новомиргородська ТГ – 2, Новоукраїнська ТГ – 7, Рівнянська ТГ – 1, Помічнянська ТГ – 2, Піщанобрідська ТГ – 5, Злинська ТГ – 1);

в Олександрійський район – 8 випадків (Олександрійська ТГ – 4, Світловодська ТГ – 4).