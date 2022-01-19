КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 19 СІЧНЯ

«Ковідна» статистика області за останню добу: 86 захворіли, 76 одужали, 7 осіб померли.

Про це повідомила головна державна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 19 січня. Також протягом доби зробили 594 ПЛР, 47 ІФА, 456 досліджень на антиген.

Випадки коронавірусу зареєстрували:

– у Голованівському районі – 16 випадків (Заваллівська ТГ – 3; Новоархангельська ТГ – 3; Гайворонська ТГ 3; Підвисоцька ТГ – 2; Благовіщенська ТГ – 5);

– у Кропивницькому районі – 56 випадків, з них дітей – 2 (Бобринецька ТГ – 1; Кропивницька ТГ – 48, з них 2 диини віком 11 та 16 років; Олександрівська ТГ –1; Первозванівська ТГ – 2; Новгородківська ТГ – 3; Компаніївська ТГ – 1);

– у Новоукраїнському районі – 7 випадків (Новомиргородська ТГ – 1; Смолінська ТГ – 6);

– в Олександрійському районі – 7 випадків (Великоандрусівська ТГ – 1; Світловодська ТГ – 6).

Одужали від коронавірусної хвороби:

– Кропивницький район – 53 (Знам’янська ТГ – 2; Катеринівська ТГ – 1; Бобринецька ТГ – 1; Устинівська ТГ – 2; Суботцівська ТГ – 4; Кропивницька ТГ – 30; Олександрівська ТГ – 2; Первозванівська ТГ – 2; Соколівська ТГ – 1; Долинська ТГ – 7; Кетрисанівська ТГ – 1);

– Новоукраїнський район – 13 (Добровеличківська ТГ – 2; Новомиргородська ТГ – 1; Марянівська ТГ – 1; Новоукраїнська ТГ – 1; Помічнянська ТГ – 3; Піщанобрідська ТГ – 2; Маловисківська ТГ – 1; Злинська ТГ – 2);

– Олександрійський район – 10 (Олександрійська ТГ – 2; Новопразька ТГ – 2; Світловодська ТГ – 6).

За останню добу зареєстровано 7 летальних випадків. Померли 5 хворих жителів Кропивницького району: 57-річний чоловік та 2 чоловіка віком 75 років з Кропивницької ТГ, 56-річна жінка з Кетрисанівської ТГ, 70-річна жінка з Олександрівської ТГ, 2 хворих з Олександрійського району: 70-річна жінка з Світловодської ТГ та 69-річна жінка з Олександрійської ТГ.