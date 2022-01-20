ВАКС ЗАСУДИВ ДО 6 РОКІВ В’ЯЗНИЦІ ЕКСЗАСТУПНИКА ПРОКУРОРА КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Вищий антикорупційний суд визнав винуватим у пропозиції та наданні неправомірної вигоди колишнього заступника прокурора Кіровоградської області та засудив його до шести років позбавлення волі.

Про це повідомляє “Слово і діло” з посиланням на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У повідомленні САП не згадується прізвище обвинуваченого, проте за даними «Слово і діло», йдеться про Олексія Варакіна.

«20 січня 2022 року у Вищому антикорупційному суді оголошено вирок, яким колишнього заступника прокурора Кіровоградської області визнано винуватим у пропозиції та наданні неправомірної вигоди в розмірі 1 тис. доларів США службовій особі, яка займає відповідальне становище, та засуджено до 6 років позбавлення волі», – інформує САП.

У прокуратурі додали, що судді також постановили конфіскувати половину майна Варакіна з позбавленням класного чину старший радник юстиції, а також з позбавленням права обіймати певні посади строком на 3 роки.

Також судді поклали на обвинуваченого такі обов’язки: не відлучатися з міста проживання без дозволу суду; повідомляти суд про зміну свого місце проживання; здати закордонні паспорти і носити електронний браслет.

Як відомо, у січні 2017 року Генеральна інспекція Генеральної прокуратури України затримала на той час заступнику прокурора Кіровоградської області Варакіна. Його затримали під час передачі хабара в розмірі 1000 доларів військовому прокурору Кіровоградського гарнізону Південного регіону України за неподання останнім апеляційної скарги на рішення господарського суду Кіровоградської області. Цим рішенням відмовили в задоволенні позову військового прокурора Кіровоградського гарнізону про визнання недійсним договору оренди земельної ділянки укладеного у 2010 році між Кіровоградською міською радою та фізичної особи підприємцем.

Раніше у цій справі антикорупційний суд відмовився призначити додаткову експертизу звукозаписів і зобов’язав примусово доставити свідка.