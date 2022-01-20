ДУМКИ З ПРИВОДУ: ІНОДІ ВОНИ ПОВЕРТАЮТЬСЯ

Йдеться не про легендарний роман жахів Стівена Кінга «Sometimes They Come Back». Мова про українських політиків. Шоу з поверненням із закордону Петра Порошенка затьмарило навіть саме Різдво. Що це було? Навіщо?

Нібито треба було одразу арештувати п’ятого президента за державну зраду і ще сотню злочинів. Діюча влада, яка купляє вугілля виключно у країни-агресора, звинувачує «папєрєдніка» у тому, що він купував вугілля на тимчасово окупованих територіях України, а отже, у країни-агресора. Але ж ми вважаємо ті окуповані землі Україною?

Та справа навіть не у цьому. Хотіли арештувати, але щось не склалося. І «слугам народу» ще треба дякувати за це суддям Печерського суду. Чому? Згадаймо не таку вже й давню історію.

Колись такий собі президент Віктор Янукович кинув за грати Юрія Луценка. У що це вилилося? За кілька років потому Луценко став генеральним прокурором України і відкрив проти Януковича справу… про державну зраду.

Також Янукович засадив у Качанівську колонію у Харкові Юлію Тимошенко. Що в наслідку? Янукович переховується у Ростові, а Юлія Володимирівна просто зацементувала свої позиції в українській політиці. От повірте – через десять років у Верховній Раді може не бути ОПЗЖ, «Європейської солідарності», «Слуги народу», «За майбутнє», «Голосу» та ще чимало кого, а Юля буде.

Посадити зараз Порошенка – це майже гарантовано зробити його наступним президентом України. Таке буває не тільки в нас. Звісно, ніхто не хоче, як Нельсон Мандела, просидіти у тюрмах 27 років, аби очолити свою країну. Є більш яскраві українські історії. Наприклад, бізнесмена Михайла Бродського «закрили» у київському СІЗО у 1998-му році, ніхто вже не пам’ятає, за що, а він звідти просто тріумфально обрався народним депутатом, через недоторканість його випустили на волю, і якось всі справи забулися.

Треба було просто не помітити, як Порошенко в’їжджає в Україну з Польщі. У 2017-му році Міхеіл Саакашвілі, колишній президент Грузії і голова Одеської облдержадміністрації, з боями прорвав кордон між Польщею та Україною, дістався нашої країни. Навіщо? А ніхто достеменно не знає, бо потім від експрезидента жодних кроків, дій, заяв, вчинків не було. І, схоже, такі екзотичні переміщення у нього увійшли у звичку. Бо потім Саакашвілі не менш дивним дивним чином перетнув кордон з Грузією, внаслідок чого сидить у буцегарні. Скільки шуму було навколо!

Порошенкові таке не треба. Хоча… Все, що не некролог, то піар. Тепер про Пороха безперервно говорять не тільки на телеканалах «Прямий» та 5-й, які опосередковано йому належать, а й на усіх інших, навіть тих, які роками показують переважно Олега Ляшка або, прости Господи, навіть Арахамію.

Відтепер будь-яка дія з боку влади проти Порошенка буде лише додавати йому рейтингу. Якісь долі відсотків, але цей процес і так вже йде більше року.

Моя скромна порада політику-початківцю: оголосіть про нібито злочини Володимира Зеленського, його оточення та спецслужб, потім їдьте за кордон, а далі повертайтесь, не забувши запросити усі телеканали на пункт перетину. Гарантовано – ваш рейтинг злетить вгору. Не дякуйте.

Геннадій РИБЧЕНКОВ