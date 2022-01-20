КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 20 СІЧНЯ

«Ковідна» статистика області за останню добу: 96 осіб захворіли, 100 одужали, 8 летальних випадків.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 20 січня. За минулу добу провели 757 ПЛР-тестувань. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 41 дослідження ІФА та 327 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

у Кропивницькому районі – 59 випадків (Знам’янка ТГ – 3, Бобринецька ТГ – 1, Кропивницька ТГ – 40, Гурівська ТГ – 1, Первозванівська ТГ – 1, Соколівська ТГ – 1, Аджамська ТГ – 1, Новгородківська ТГ – 3, Долинська ТГ – 8);

у Голованівському районі – 6 випадків (Голованівська ТГ – 2, Вільшанська ТГ – 2, Гайворонська ТГ – 1, Благовіщенська ТГ – 1);

у Новоукраїнському районі – 20 випадків (Новомиргородська ТГ – 4, Смолінська ТГ – 1, Новоукраїнська ТГ – 5, Рівнянська ТГ – 1, Глодоська ТГ – 1, Піщанобрідська ТГ – 1, Маловисківська ТГ – 6, Тишківська ТГ – 1);

в Олександрійському районі – 11 випадків (Олександрійська ТГ – 2, Світловодська ТГ – 9).

Одужали від коронавірусу:

58 жителів Кропивницького району (Знам’янська ТГ – 4, Бобринецька ТГ – 7, Суботцівська ТГ – 4, Кропивницька ТГ – 29, Олександрівська ТГ – 2, Аджамська ТГ – 5, Долинська ТГ – 2, Компаніївська ТГ – 5);

18 жителів Олександрійського району (Петрівська ТГ – 1, Олександрійська ТГ – 11, Приютівська ТГ – 2, Новопразька ТГ – 1, Світловодська ТГ – 2, Онуфріївська ТГ – 1);

5 жителів Голованівського району (Заваллівська ТГ – 1, Новоархангельська ТГ – 2, Надлацька ТГ – 2);

19 жителів Новоукраїнського району (Новомиргородська ТГ – 6, Мар’янівська – 1, Новоукраїнська ТГ – 2, Рівнянська ТГ – 1, Помічнянська ТГ – 5, Глодоська ТГ – 1, Маловисківська ТГ – 2, Тишківська ТГ – 1).

За останню добу зареєстровано 8 летальних випадків, померли:

– 3 хворих жінки з Кропивницької ТГ Кропивницького району – 62, 68 та 73 років;

– 68-річна жінка з Олександрійської ТГ Олександрійського району;

– 58-річна жінка з Маловисківської ТГ Новоукраїнського району; – 3 хворих жінки з Голованівського району: віком 60 років з Голованівської ТГ, віком 42 роки з Благовіщенської ТГ та віком 76 років з Гайворонської ТГ.