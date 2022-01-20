ЦЯЦЯНКИ ЧИ ВИКОНАНКИ: ЯК ВИКОНУЄ ОБІЦЯНЕ ОЧІЛЬНИК КРОПИВНИЦЬКОГО

Серед голів обласних центрів міський голова Кропивницького Андрій Райкович посідає «золоту середину» у рейтингу виконання ними передвиборчих тез. Схожий показник він має у співвідношенні оголошених, виконаних та тих, які ще в процесі, обіцянок. Тож за які справи можна вже подякувати мерові, які наразі в роботі, а на які вже можна махнути рукою?

Як це працює

Як міські голови облцентрів працювали упродовж 2021 року і наскільки їм вдалося впоратися з виконанням обіцяного – проаналізували журналісти видання «Слово і діло». Коротко про те, як працює система фіксації та відстеження обіцянок вітчизняних політиків, у тому числі й міських голів. За регламентом видання, обіцянка – це публічна заява, відповідно до якої персона має зробити щось або не робити чогось, виходячи з власних посадових обов’язків, політичної, партійної, моральної чи громадянської позиції. Для виявлення та фіксації обіцянок систематично відстежуються офіційні сайти політичних партій, персональні сайти та сторінки в соціальних мережах політиків, публічні заяви у ЗМІ, передвиборчі програми, коаліційні угоди, програми діяльності уряду, плани дій Кабінету міністрів. Фіксуються лише ті обіцянки, які містять конкретику й можуть бути верифіковані. Обіцянка, яка містить конкретну дату виконання, вважається виконаною лише в разі дотримання терміну виконання. Якщо на момент перевірки обіцянки наявні свідчення того, що справа зрушила з місця (створено робочу групу, розпочато підготовку проектної документації, розроблено кошторис, розроблено та зареєстровано законопроект тощо), обіцянка отримує статус «у процесі виконання». Якщо свідчень не виявлено, вона отримує попередній статус «не виконано». Обіцянка про надання певного блага отримує остаточний статус «виконано» лише тоді, коли цим благом можна скористатися.

Лідери та аутсайдери

Найбільший відсоток обіцянок, за даними аналітиків «Слово і діло», у 2021 році виконав небагатослівний мер Чернігова Владислав Атрошенко – 29% (2 обіцянки), не зміг виконати 14% (1 обіцянку).

Майже такий самий рівень відповідальності і у мера Ужгорода Богдана Андріїва – 27% (3 обіцянки), не зміг виконати міський голова 9% зобов’язань (1 обіцянку).

Міський голова Вінниці Сергій Моргунов виконав у 2021 році чверть зобов’язань (у нього це аж 14 обіцянок), не зміг виконати – 5% (3 обіцянки).

Більш як 15% обіцянок вдалося виконати меру Хмельницького Олександру Симчишину (19%, 8 обіцянок), меру Луцька Ігорю Поліщуку (17%, 9 обіцянок) та меру Івано-Франківська Руслану Марцінківу (16%, 16 обіцянок).

Столичний мер Віталій Кличко у 2021 році зміг виконати 12% обіцянок (11), не вдалося реалізувати – 18% (16 обіцянок).

Міський голова Кропивницького Андрій Райкович зміг виконати 11% своїх обіцянок, тобто 8 зобов’язань, решта – наразі у процесі реалізації.

Кілька мерів протягом 2021 року виконали по 10% своїх обіцянок: мер Дніпра Борис Філатов (2 обіцянки), мер Чернівців Роман Клічук (12 обіцянок) та мер Рівного Олександр Третяк (2 обіцянки).

Решті мерів вдалося виконати менше 10% своїх зобов’язань. Так, міський голова Одеси Геннадій Труханов та мер Тернополя Сергій Надал виконали по 8% обіцянок (6 та 5 зобов’язань відповідно).

Мер Черкас Анатолій Бондаренко наобіцяв чимало. Він виконав у 2021 році 6% обіцянок, тобто 5 зобов’язань.

Кілька мерів змогли виконати по 4% своїх зобов’язань: мери Львова Андрій Садовий (7 обіцянок), Житомира Сергій Сухомлин (3 обіцянки), Херсона Ігор Колихаєв (1 обіцянка) та Сум Олександр Лисенко (1 обіцянка).

А що у Кропивницькому?

За рівнем відповідальності міський голова обласного центру має 47 відсотків. Журналісти нарахували в нього півтори сотні обіцянок за весь час перебування на посаді. З них вже виконано майже половину – 70, ще 62 знаходяться у процесі виконання, не виконано, на думку експертів, 18 обіцянок.

Звернемо увагу на найпомітніше з виконаного – найсвіжіше, зроблене вже за другої каденції Андрія Райковича..

«Закінчити капремонт у Дитячо-юнацькій спортшколі №2»: обіцянка вважається виконаною два місяці тому. Дійсно, 28 березня 2021 року міський голова Кропивницького Андрій Райкович пообіцяв закінчити розпочатий торік капремонт у Дитячо-юнацькій спортшколі №2. Станом на 9 листопада 2021 року капремонт у Дитячо-юнацькій спортшколі №2 закінчили, тож обіцянка отримує статус – виконано.

«Придбати влітку 2021 року автобуси»: «29 квітня 2021 року міський голова Кропивницького Андрій Райкович пообіцяв придбати влітку 2021 року автобуси. В Кропивницькій МР нам повідомили, що влітку 2021 року для міста придбали 5 автобусів, тож обіцянка отримує статус – виконано».

«Провести капітальний ремонт неонатального відділення пологового будинку»: «10 листопада 2020 року кандидат на посаду міського голови Кропивницького Андрій Райкович у своїй передвиборчій програмі пообіцяв провести капітальний ремонт неонатального відділення пологового будинку. Станом на 16 вересня 2021 року завершили капітальний ремонт неонатального відділення пологового будинку. В пологовому капітально відремонтували та оснастили сучасною технікою відділення інтенсивної терапії новонароджених та відділення другого етапу їх виходжування»..

«Провести інвентаризацію земель міста»: «10 листопада 2020 року кандидат на посаду міського голови Кропивницького Андрій Райкович у своїй передвиборчій програмі пообіцяв провести інвентаризацію земель міста: – на відповідність до їхнього реального використання; – орендованих комунальних ділянок, що не використані більше 5 років, передача їх інвесторам для створення нових робочих місць, зокрема «стартапів». 13 вересня 2021 року в Кропивницькій МР нам повідомили, що місто провело повну інвентаризацію земель (список додається). Під час перевірки було виявлено 9 господарств, які використовують земельні ділянки неефективно, або мають заборгованості з оренди».

«З’єднати Кропивницький з селищем Нове тролейбусним рухом до кінця 2020 року»: 3 вересня 2020 року міський голова Кропивницький Андрій Райкович пообіцяв з’єднати Кропивницький з селищем Нове тролейбусним рухом до кінця 2020 року. За інформацією наданою міською радою від 22 січня 2021 року, Кропивницький та селище Нове з’єднали тролейбусним рухом».

«Відкрити новий ЦНАП у 2020 році»: «4 грудня 2019 року відбувся щорічний звіт міського голови Андрія Райковича, де він пообіцяв відкрити новий ЦНАП у 2020 році. “В наступному році відкриємо новий центр надання адміністративних послуг з більш між трьома сотнями послуг для містян” – повідомив мер. 19 вересня 2020 року до Дня міста у Кропивницькому відкрився і прийняв перших відвідувачів новітній Центр надання адміністративних послуг у форматі “Прозорий офіс”. Він обслуговуватиме не лише кропивничан, а й мешканців усієї області».

Найбільш очевидні з невиконаних обіцянок (якщо не брати протерміновані, за регламентом «Слово і діло», але виконані згодом – на кшталт Арки на Колгоспній), це реалізація проєкту з будівництва сміттєпереробного заводу та обіцянка про те, що міська влада повертатиме земельні ділянки орендарів через неналежний благоустрій. Обидві тези були озвучені два роки тому. Щодо останньої, то «Слово і діло» повідомляє: «27 березня 2017 року міський голова Кропивницького Андрій Райкович заявив, що міська влада подаватиме до суду на нерадивих орендарів земельних ділянок через бруд та неналежний вигляд, щоб повернути їх у комунальну власність. Міський голова дав доручення вибрати всі об’єкти та написати листи-попередження орендарям з вимогою навести порядок. Впродовж року після заяви міського голови на адресу орендарів листи-попередження не направлялися. Позовні заяви про повернення до комунальної власності земельних ділянок до суду не подавалися, тому обіцянка отримує статус «не виконано».

Стосовно проекту заводу, то маємо таку інформацію: 30 вересня 2015 року кандидат на посаду міського голови Кіровограда Андрій Райкович у своїй передвиборчій програмі “Десять пріоритетів для міста” обіцяє реалізувати проект з будівництва сміттєпереробного заводу.

20 червня 2019 року в інтерв’ю онлайн-виданню “Рідний край” секретар міської ради Андрій Табалов розповів про ситуацію щодо будівництва заводу.

“Я вивчав питання з приводу будівництва сміттєпереробного заводу у Кропивницькому. Поки немає реальних інвесторів, які б збудували його тут. Треба розуміти, що для цього необхідні значні кошти. На сьогодні єдиний вихід – дегазація”, – повідомив Андрій Табалов. Тож, оскільки реалізація проєкт з будівництва сміттєпереробного заводу так і не втілилася у життя, обіцянка отримує статус не виконано.

Станом на 3 серпня 2017 року Мінрегіон підтримав проект створення у Кропивницькому сміттєпереробного заводу. Та міська влада Кропивницького не поспішає його реалізовувати. Представники Кіровоградської ОДА кажуть, що вже давно запропонували місцевій владі свою допомогу та алгоритм дій. В той час як заступник міського голови Олександр Мосін стверджує, що проект ще в роботі і потребує відповідних вихідних даних та опрацювання на рівні різних щаблів влади. Таким чином, роботи по реалізації проекту створення сміттєпереробного заводу у Кропивницькому свідомо затягуються місцевою владою.

Станом на 23 серпня 2018 року у Кропивницькому не почали будівництво сміттєпереробного заводу. Підприємство не встигає розпочати будівництво через 5 місяців і просить подовжити термін до 12».

У процесі виконання, за даними «Слово і діло», знаходяться 62 обіцянки Андрія Райковича. Тож які головні справи очільника Кропивницького є незавершеними? Наведемо лише короткий перелік з того, що було озвучено рік та менше тому. Це реконструкція Центрального скверу, поетапна реконструкція Набережної, звільнення історичного центру міста від реклами, мультиплекс на 1500 місць, ремонт площ Героїв Майдану та у Ковалівському парку, затвердження генплану міста. У цьому переліку ремонти мед закладів міста та низки вулиць й усіх прибудинкових територій та інші обіцянки, виконання яких, безумовно, зробить обласний центр комфортнішим, цивілізованішим та зручнішим для проживання.