 КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 25 СІЧНЯ

«Ковідна» статистика області за останню добу: 95 осіб захворіли, 65 одужали, 8 летальних випадків.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 25 січня. За минулу добу провели 812 ПЛР-тестування. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 98 досліджень ІФА та 195 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

у Кропивницькому районі – 55 випадків (Знам’янка ТГ – 8, Бобринецька ТГ – 1, Устинівська ТГ – 2, Суботцівська ТГ – 3, Кропивницька ТГ – 35, Великосеверинівська ТГ – 1, Первозванівська ТГ – 1, Соколівська ТГ – 1, Новгородківська ТГ – 2, Кетрисанівська ТГ – 1);

у Голованівському районі – 2 випадки (Голованівська ТГ – 1, Благовіщенська ТГ – 1);

у Новоукраїнському районі – 7 випадків (Добровеличківська ТГ – 1, Новомиргородська ТГ – 1, Смолінська ТГ – 1, Помічнянська ТГ – 2, Глодоська ТГ – 2);

в Олександрійському районі – 31 випадок (Попельнастівська ТГ – 1, Олександрійська ТГ – 19, Приютівська ТГ – 2, Пантаївська ТГ – 2, Новопразька ТГ – 3, Світловодська ТГ – 3, Онуфріївська – 1).

Одужали від коронавірусу:

35 жителів Кропивницького району (Устинівська ТГ – 1, Кропивницька ТГ – 23, Первозванівська ТГ – 2, Новгородківська ТГ – 1, Долинська ТГ – 5, Кетрисанівська ТГ – 1, Компаніївська ТГ – 2);

24 жителі Олександрійського району (Петрівська ТГ – 13, Олександрійська ТГ – 6, Приютівська ТГ – 1, Світловодська ТГ – 2, Онуфріївська ТГ – 2);

6 жителів Новоукраїнського району (Добровеличківська ТГ – 2, Новомиргородська ТГ – 1, Новоукраїнська ТГ – 1, Піщанобрідська ТГ – 2).

За останню добу зареєстровано 8 летальних випадків, померли:

– 5 хворих з Кропивницького району: 83-річна жінка з Первозванівської ТГ, 71-річна жінка з Знам’янської ТГ, 77-річна жінка з Устинівської ТГ та 2 хворих з Кропивницької ТГ – 69-річний чоловік та 82-річна жінка;

– 61-річна жінка з Новомиргородської ТГ Новоукраїнської ТГ;

– 84-річна жінка з Світловодської ТГ Олександрійського району;

– 49-річний чоловік з Благовіщенської ТГ Голованівського району.