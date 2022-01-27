КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 27 СІЧНЯ

«Ковідна» статистика області за останню добу: 186 осіб захворіло, одужали 47, 4 особи померли.

Про це повідомила головна державна санітарна лікарка області Надія Оперчук. За добу зробили 1294 ПЛР-тестувань, ІФА – 45, досліджень на антиген – 386.

Випадки коронавірусу зареєстрували:

Голованівський район – 5 випадків,(Голованівська ТГ – 2; Надлацька ТГ – 3);

Кропивницький район – 95 випадків,(Знам’янська ТГ – 2; Катеринівська ТГ – 1; Бобринецька ТГ – 1; Суботцівська ТГ – 2; Кропивницька ТГ – 61;

Олександрівська ТГ – 4; Первозванівська ТГ – 3; Соколівська ТГ – 6; Аджамська ТГ – 3; Новгородківська ТГ – 3; Долинська ТГ – 8; Кетрисанівська ТГ – 1);

Новоукраїнський район – 23 випадки (Добровеличківська ТГ – 8; Новомиргородська ТГ – 4; Новоукраїнська ТГ – 2; Помічнянська ТГ – 7; Піщанобрідська ТГ – 2);

Олександрійський район – 63 випадки,(Петрівська ТГ – 7, Олександрійська ТГ – 39, Великоандрусівська ТГ – 1; Приютівська ТГ – 4; Пантаївська ТГ – 1; Новопразька ТГ – 5; Світловодська ТГ – 3, Онуфріївська ТГ – 3);

За останню добу одужало хворих – 47, з них по районах та ТГ:

Голованівський район – 8 (Новоархангельська ТГ – 2; Благовіщенська ТГ – 6);

Кропивницький район – 21 (Суботцівська ТГ – 1; Кропивницька ТГ – 19; Кетрисанівська ТГ – 1);

Новоукраїнський район – 3 – Добровеличківська ТГ;

Олександрійський район – 15 (Олександрійська ТГ – 12; Приютівська ТГ – 1; Новопразька ТГ – 1; Онуфріївська ТГ – 1);

За останню добу зареєстровано 4 летальних випадки, померли:

– 2 хворих з Кропивницького району: 52-річна жінка з Кропивницької ТГ та 58-річна жінка з Кетрисанівської ТГ;

– 2 чоловіка віком 68 та 73 роки з Світловодської ТГ Олександрійського району.