КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 31 СІЧНЯ

«Ковідна» статистика області за останню добу: 233 особи захворіли, 20 одужали, 1 летальний випадок.



Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 31 січня. За минулу добу провели 1108 ПЛР-тестувань. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 45 досліджень ІФА та 96 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

– у Кропивницькому районі – 123 випадки (Знам’янська ТГ – 2, Бобринецька ТГ – 1, Кропивницька ТГ – 74, Олександрівська ТГ – 13, Первозванівська ТГ – 4, Соколівська ТГ – 2, Новгородківська ТГ – 1, Долинська ТГ – 9, Кетрисанівська ТГ – 4, Компаніївська ТГ – 13);

– у Голованівському районі – 4 випадки (Новоархангельська ТГ – 3, Надлацька ТГ – 1);

– у Новоукраїнському районі – 67 випадків (Добровеличківська ТГ – 10, Ганівська ТГ – 1, Новомиргородська ТГ – 20, Смолінська ТГ – 24, Новоукраїнська ТГ – 4, Помічнянська ТГ – 3, Піщанобрідська ТГ – 4, Тишківська ТГ – 1);

– в Олександрійському районі – 39 випадків (Петрвіська ТГ – 5, Олександрійська ТГ – 25, Приютівська ТГ – 4, Новопразька ТГ – 2, Онуфріївська ТГ – 3).

Одужали від коронавірусу:

– 6 жителів Кропивницького району (Устинівська ТГ – 1, Кропивницька ТГ – 5);

– 8 жителів Олександрійського району (Олександрійська ТГ – 3, Приютівська ТГ – 2, Новопразька ТГ – 1, Світловодська ТГ – 2);

– 6 жителів Новоукраїнського району (Новомиргородська ТГ – 1, Смолінська ТГ – 1, Новоукраїнська ТГ – 2, Помічнянська ТГ – 1, Піщанобрідська ТГ – 1).

За останню добу зареєстрували один летальний випадок у 37-річного чоловіка з Кропивницької ТГ Кропивницького району.