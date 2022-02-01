КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 1 ЛЮТОГО

«Ковідна» статистика області за останню добу: 258 осіб захворіли, 118 одужали, 2 летальних випадки.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 1 лютого. За минулу добу провели 954 ПЛР-тестування. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 85 досліджень ІФА та 348 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

Голованівський район – 5 випадків (Голованівська ТГ – 1; Вільшанська ТГ – 2; Перегонівська ТГ – 1; Підвисоцька ТГ – 1);

Кропивницький район – 160 випадків (Знам’янська ТГ – 10, Катеринівська ТГ – 2; Суботцівська ТГ – 1; Кропивницька ТГ – 128, Великосеверинівська ТГ – 1; Дмитрівська ТГ – 2, Первозванівська ТГ – 7, Соколівська ТГ – 3; Новгородківська ТГ – 1; Долинська ТГ – 3; Кетрисанівська ТГ – 1; Компаніївська ТГ – 1);

Новоукраїнський район – 38 випадків, (Добровеличківська ТГ – 2; Новомиргородська ТГ – 6, Смолінська ТГ – 1; Марянівська ТГ – 1; Новоукраїнська ТГ – 3; Помічнянська ТГ – 7; Маловисківська ТГ – 18);

Олександрійський район – 55 випадків, (Петрівська ТГ – 5; Олександрійська ТГ – 18; Приютівська ТГ – 3; Пантаївська ТГ – 3, Новопразька ТГ – 2; Світловодська ТГ – 24);

Одужали від коронавірусу:

81 жителів Кропивницького району, 5 жителів Олександрійського району, 18 жителів Новоукраїнського району, 14 Голованівського району.

За останню добу зареєстровано 2 летальних випадки: померли 2 чоловіка віком 59 та 75 років з Кропивницької ТГ Кропивницького району.