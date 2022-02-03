ДУМКИ З ПРИВОДУ: ДОБРОВІЛЬНО ТА ЗА ГАРНІ ГРОШІ

З 1 січня 2024-го року в Україні остаточно буде скасовано призов юнаків до лав Збройних сил України. Знаєте, як людина, яка відслужила два роки у Радянській армії та Збройних силах України і яка має двох синів, зітхнув з полегшенням. Чи ви не бачили новину про призваного строковика у Дніпрі, який застрілив п’ятьох товаришів по службі і ще п’ятеро поранив?

Є чимало країн, де вся молодь обов’язково служить у війську, – Ізраїль, В’єтнам, Куба, Греція, Фінляндія та багато інших. Але не можна рівняти службу на пострадянському просторі та десь у Фінляндії. Там, де я служив, була пекельна дідівщина. Хлопці різали вени, вішалися.

Тому я не засуджую багатьох своїх знайомих, які наприкінці вісімдесятих років робили усе, аби не потрапити до лав Радянської армії. Є у Кропивницькому дуже відомі, навіть медійні персонажі серед таких. Модним було «косити» на заїкання, хлопці лягали на пару тижнів до всім відомого закладу у селищі Новому, там це тоді було поставлено як на конвеєрі. Лікарі, звісно, не мали ілюзій стосовно такої кількості заїк, і за винагороду «лікували» нещасних та ставили відповідний діагноз.

Дехто йшов на легендарну статтю 7Б – помірна психопатія. Правда, потім були проблеми – до прикладу, з отриманням прав водія і вступом до вузів, але все вирішувалося за гроші.

І за не служіння можна було просто заплатити. Мені у 1990-му році озвучували цифру у 1200 радянських карбованців хабара у військкомат. Це було багато, можна було вживаний «Запорожець» купити за ці гроші. В нашій родині таких грошей не було, та якось і не дуже хотілося «косити» – я що, не мужик?

…Рішення про скасування призову – вірне. Не можна з примусу від душі захищати Батьківщину, тим більше, у такий непростий час, коли «братський народ» з півночі нагнітає істерику. Армія, українська армія, має бути контрактною на всі 100 відсотків.

Симпатично, що указом передбачено внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», з поступовим підвищенням грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України.

Також на меті – поетапне збільшення чисельності Збройних Сил України в період з 2022 по 2025 роки на 100 тисяч осіб для підвищення оборонних спроможностей держави.

Двома руками за такі рішення. Не хочу, аби пісня «Your in the army now» («Тепер ти в армії») британського гурту «Статус кво», яка була найпопулярнішою у 1990-му, знов була в хітах. Досить. Давати зброю, передягати в форму, ганяти з ранку до вечора, садити в окопи юнаків 18 років, часто ще геть не зрілих підлітків, – це злочин. І байдуже, що в Ізраїлі та Фінляндії призивають також з 18 років. Але вони там за кожен день служби отримують від 5 до 12 євро, в залежності від роду військ, військового фаху, вислуги. І служать з 8 ранку до 16 години, потім йдуть додому, і це житло армія їм оплачує. Для прикладу – коли автор цих рядків служив рядовим Радянської армії, то отримував 7 карбованців на місяць. Потім, коли став сержантом, отримував 15. І спав в казармі, де взимку інколи температура була біля нуля градусів. Зараз бійці, рядові, отримують від 350 гривень на місяць… І добре, що недовго їм залишилося. Контрактній армії – бути!

Геннадій РИБЧЕНКОВ