СПРАВА ОЛЕГА ВОРОНЬКА: У ЧОМУ ПІДОЗРЮЮТЬ НАРДЕПА З КІРОВОГРАДЩИНИ

Днями ДБР прийшло з обшуками до народного депутата, члена МФО “Розумна політика” Олега Воронька, який був обраний до парламенту від «Слуги народу» на парламентських виборах у 2019 році (виборчий округ № 103, м. Олександрія, Долинський, Олександрійський, Петрівський, Устинівський райони). Справа стосується підробки документів.

Першим про слідчі дії у Telegram повідомив очільник МФО Разумков. Він сказав, що разом із колегами по МФО виїхав до Воронька, і що вважає звинувачення “притягнутими за вуха” та елементом політичного переслідування.

У Державному бюро розслідувань заявили, що обшуки влаштовані за фактом підробки документів.

“Національне агентство з питань запобігання корупції склало на депутата протокол про вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, передбаченого частиною 2 ст. 172-4 КУпАП (порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності) щодо його входження до складу виконавчого органу одного із товариств. Під час судового розгляду у Печерському суді чинний народний депутат дав підроблені документи – протокол зборів з інформацією про нібито своє звільнення з посади директора, чим можливо ввів в оману суд”, – пояснили слідчі.

Попередня кваліфікація справи:

-підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів (ч. 4 ст. 358 КК України);

-службове підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України);

-введення в оману суду або іншого уповноваженого органу (ч. 2 ст. 384 КК України).

Слідчі дії відбувались за місцем проживання парламентарія та у пов’язаних з ним осіб.

Разумков у коментарі журналістам заявив, що вважає обшуки політичним тиском і закликав викликати голову ДБР виступити перед Верховною Радою.

“Сьогодні провели обшуки… Ні, щоб запросити до себе, викликати. Абсолютно нетяжкий злочин… По іншим навіть не збуджуються… а тут прийшли з обшуками. Це – виключно з політичних мотивів”, – сказав Разумков журналістам в кулуарах парламенту.

“Я закликаю голову Верховної Ради, закликаю всі фракції викликати голову ДБР (виступити в парламенті, – ред)”, – додав політик.

Воронько займався реалізацією проєктів в ІТ-сфері: управлінням бізнес проєктами, розповсюдженням програмних продуктів, цифрових терміналів, фото і контент кіосків, розробляє технологію захисту цифрової техніки та електроніки від пошкоджень під час падіння. Засновник “Інстант Фудс Груп” і ТОВ “Агротрейд груп”.

Комітет виборців України заявляв, що в 2021 році Воронько отримував з бюджету компенсацію на оренду житла в Києві, при цьому його статки сягають близько 129 мільйонів гривень.

А вже за кілька днів, 1 лютого, Воронько заявив про вихід з фракції “Слуга народу”

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент сайту Цензор.НЕТ, він розповіла в кулуарах в інтерв’ю журналістам.

Воронько зізнався, що попередньо не обговорював свої наміри з керівництвом фракції, тому що воно є керованим Офісом Президента. Говорячи про причини свого виходу, він наголосив: “Я не хочу, щоб влада в Україні була узурпована Офісом Президента. Я зроблю все від мене залежне, щоб цього не сталося”. Політик впевнений, що президент Володимир Зеленський та Офіс Президента повністю контролюють прийняття рішень Верховною Радою.

Воронько розповів, що на нього здійснювався постійний тиск. “Кілька разів я в ОП мав бесіду з президентом. Я хотів розповісти йому про ситуацію, яка справді відбувається в країні, зокрема, з мого профілю. Але президенту це не цікаво”, – додав політик.