КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 4 ЛЮТОГО

«Ковідна» статистика області за останню добу: 331 особа захворіла, 106 одужали, 3 летальних випадки.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 4 лютого. За минулу добу провели 1547 ПЛР-тестувань. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 151 дослідження ІФА та 538 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

у Кропивницькому районі – 136 випадків (Знам’янська ТГ – 1, Катеринівська ТГ – 1, Бобринецька ТГ – 3, Суботцівська ТГ – 1, Кропивницька ТГ – 86, Соколівська ТГ – 3, Новгородківська ТГ – 11, Долинська ТГ – 5, Кетрисанівська ТГ – 4, Компаніївська ТГ – 21);

у Голованівському районі – 10 випадків (Новоархангельська ТГ – 7, Надлацька ТГ – 1, Благовіщенська ТГ – 2);

у Новоукраїнському районі – 56 випадків (Добровеличківська ТГ – 2, Ганівська ТГ – 1, Новомиргородська ТГ – 26, Смолінська ТГ – 1, Мар’янівська ТГ – 1, Новоукраїнська ТГ – 13, Рівнянська ТГ – 2, Глодоська ТГ – 3, Піщанобрідська ТГ – 6, Тишківська ТГ – 1);

в Олександрійському районі – 129 випадків (Попельнастівська ТГ – 1, Петрвіська ТГ – 14, Олександрійська ТГ – 89, Приютівська ТГ – 7, Пантаївська ТГ – 2, Новопразька ТГ – 8, Світловодська ТГ – 1, Онуфріївська ТГ – 7).

Одужали від коронавірусу:

65 жителів Кропивницького району (Кропивницька ТГ – 45, Новгородківська ТГ – 7, Компаніївська ТГ – 13);

23 жителі Олександрійського району (Олександрійська ТГ – 1, Новопразька ТГ – 1, Світловодська ТГ – 21);

10 жителів Новоукраїнського району (Новомиргородська ТГ – 6, Смолінська ТГ – 1, Піщанобрідська ТГ – 3);

8 жителів Голованівського району (Вільшанська ТГ).

За останню добу зареєстрували три летальних випадки, померли:

⁃ 80-річна жінка з Кропивницької ТГ Кропивницького району;

⁃ 70-річна жінка з Благовіщенської ТГ Голованівського району;

⁃ 83-річний чоловік з Гайворонської ТГ Голованівського району.